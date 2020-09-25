В России за сутки коронавирусом заразились больше 7 тысяч человек. Впервые за три месяца

При этом официально о второй волне до сих пор речи не идет — в Минздраве уверяют, что это ожидаемый рост заболеваемости, связанный с формированием новых школьных и рабочих коллективов. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что в стране все еще первая волна. Всего в России за период эпидемии зарегистрировано 1 136 048 случаев. Число выписанных пациентов выросло до 934 146 .