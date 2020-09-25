25 сентября пятница
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 6/10
usd 77.18
eur 89.98
Тема дняВ центре Новосибирска распродают целые здания

Все новости

Все новости

В России за сутки коронавирусом заразились больше 7 тысяч человек. Впервые за три месяца

Города постепенно возвращают ограничения

3 402
17Обсудить

Поделиться

Всего за период эпидемии в стране зарегистрировано <nobr class="_">1 136 048</nobr> случаев

Всего за период эпидемии в стране зарегистрировано 1 136 048 случаев

В России за сутки выявили 7212 случаев заражения коронавирусом


За сутки в России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Последний раз такие показатели были три месяца назад — за семь тысяч количество вновь заболевших за сутки не переваливало с 25 июня.

Последний раз суточный прирост превышал <nobr class="_">7 тысяч</nobr> <nobr class="_">25 июня</nobr>

Последний раз суточный прирост превышал 7 тысяч 25 июня

Одной из первых на рост числа заболевших отреагировала Москва: сегодня утром мэр столицы Сергей Собянин вернул часть коронавирусных ограничений. В частности, людям старше 65 лет и склонным к хроническим заболеваниям рекомендовано самоизолироваться и ограничить социальные контакты, а работодателям — по возможности перевести сотрудников на удаленку. Правила начинают действовать с понедельника, мэр также подписал указ об усилении контроля за соблюдением требований санитарной безопасности.

При этом официально о второй волне до сих пор речи не идет — в Минздраве уверяют, что это ожидаемый рост заболеваемости, связанный с формированием новых школьных и рабочих коллективов. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что в стране все еще первая волна. Всего в России за период эпидемии зарегистрировано 1 136 048 случаев. Число выписанных пациентов выросло до 934 146.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

COVID-19МинздравРоспотребнадзоркоронавирусзаболеваемость коронавирусной инфекцией
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!