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Ещё четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

За сутки выявили 76 новых случаев

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В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ — 11 пациентов

В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ — 11 пациентов

76 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

76 новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 52 года, 53 года и 63 года и женщина в возрасте 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 439 человек.

— В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ — 11 пациентов. Госпитализирован 21 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 421. В больницы районов области госпитализированы 522 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении.

Последние дни в Новосибирске отмечается рост количества новых заражений COVID-19. Вчера оперштаб отчитался о 72 новых случаях, умерли 3 пациента. Одной из них было 38.

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COVID-19коронавирус в Новосибирске
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