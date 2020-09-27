Ещё четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

76 новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 52 года, 53 года и 63 года и женщина в возрасте 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 439 человек.

— В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ — 11 пациентов. Госпитализирован 21 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 421. В больницы районов области госпитализированы 522 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении.