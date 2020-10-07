В Новосибирской области в СИЗО ввели карантин из-за коронавируса

В адвокатской палате корреспонденту НГС уточнили, что получили подобные письма о работе и других СИЗО региона. Ограничения начали действовать с 5 октября .

— Начальник ГУФСИН разослал письма — с 5 октября и вплоть до особого распоряжения вводятся вновь ограничительные меры, в том числе и для адвокатов при посещении следственных изоляторов. Смысл в том, что теперь посещения адвокатов будут происходить не в обычном режиме, а в комнатах для свиданий с родственниками — через телефон, проход и стеклянные перегородки, — объяснил корреспонденту НГС помощник президента адвокатской палаты Новосибирской области по информационному обеспечению адвокат Вячеслав Денисов.

Он отметил, что подобные ограничения могут сказаться на работе адвокатов.

— Конечно, они будут сказываться негативно по той причине, что общение адвоката и его подзащитного носит конфиденциальный характер. А при тех условиях, когда они общаются по телефону в СИЗО, не может быть никакой уверенности, что такие разговоры не могут быть прослушаны, — считает адвокат.