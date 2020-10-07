В Новосибирской области в СИЗО ввели карантин из-за коронавируса

ГУФСИН ввёл карантин в СИЗО Новосибирской области
В Новосибирской области вводится карантин в СИЗО — адвокатская палата Новосибирской области получила официальные письма от ГУФСИН.
В распоряжении редакции оказалось письмо от начальника ГУФСИН России по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Андрея Попето о новом режиме работы
— Сообщаем вам, что в связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
В адвокатской палате корреспонденту НГС уточнили, что получили подобные письма о работе и других СИЗО региона. Ограничения начали действовать с
— Начальник ГУФСИН разослал письма — с
Он отметил, что подобные ограничения могут сказаться на работе адвокатов.
— Конечно, они будут сказываться негативно по той причине, что общение адвоката и его подзащитного носит конфиденциальный характер. А при тех условиях, когда они общаются по телефону в СИЗО, не может быть никакой уверенности, что такие разговоры не могут быть прослушаны, — считает адвокат.
В пресс-службе ГУФСИН корреспонденту НГС пообещали прокомментировать ограничения, но не раньше чем через три часа.
В прошедший понедельник,