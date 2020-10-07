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В Новосибирской области в СИЗО ввели карантин из-за коронавируса

Теперь общение адвокатов с подзащитными возможно только через стекло

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Ограничения, которые ввёл ГУФСИН, начали действовать с <nobr class="_">5 октября</nobr>&nbsp;

Ограничения, которые ввёл ГУФСИН, начали действовать с 5 октября 

ГУФСИН ввёл карантин в СИЗО Новосибирской области

В Новосибирской области вводится карантин в СИЗО — адвокатская палата Новосибирской области получила официальные письма от ГУФСИН.

В распоряжении редакции оказалось письмо от начальника ГУФСИН России по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Андрея Попето о новом режиме работы СИЗО-1.

— Сообщаем вам, что в связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, введенным режимом готовности в Новосибирской области, принимая во внимание эпидемиологическую обстановку с тенденцией к увеличению случаев заболевания, с 5 октября 2020 года в СИЗО-1 вводятся ограничительные мероприятия (карантин), — говорится в документе.

В адвокатской палате корреспонденту НГС уточнили, что получили подобные письма о работе и других СИЗО региона. Ограничения начали действовать с 5 октября.

— Начальник ГУФСИН разослал письма — с 5 октября и вплоть до особого распоряжения вводятся вновь ограничительные меры, в том числе и для адвокатов при посещении следственных изоляторов. Смысл в том, что теперь посещения адвокатов будут происходить не в обычном режиме, а в комнатах для свиданий с родственниками — через телефон, проход и стеклянные перегородки, — объяснил корреспонденту НГС помощник президента адвокатской палаты Новосибирской области по информационному обеспечению адвокат Вячеслав Денисов.

Он отметил, что подобные ограничения могут сказаться на работе адвокатов.

— Конечно, они будут сказываться негативно по той причине, что общение адвоката и его подзащитного носит конфиденциальный характер. А при тех условиях, когда они общаются по телефону в СИЗО, не может быть никакой уверенности, что такие разговоры не могут быть прослушаны, — считает адвокат.

В пресс-службе ГУФСИН корреспонденту НГС пообещали прокомментировать ограничения, но не раньше чем через три часа.

В прошедший понедельник, 5 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о возможном введении новых ограничений в регионе. Он предложил Министерствам культуры, образования и спорта рассмотреть вопрос о запрете совместительства.

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карантинкоронавирус в Новосибирске
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