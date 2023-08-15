Прокуратура требует закрыть пансионат «Ремели» — он связан с гостиницей, где умирали люди

Прокуратура Октябрьского района требует приостановки деятельности пансионата «Ремели» на ул. Короленко, 140. Соответствующий иск начнут рассматривать 20 сентября в районном суде.
— В ходе проверки прокуратурой выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан, — пояснили НГС суть иска в областной прокуратуре.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу сети пансионатов «Ремели», однако редакции предоставили ответ от имени ООО «Гармония».
— Идет процедура в рамках законодательства. Мы также заинтересованы в скорейшем прояснении ситуации, — такой ответ получила редакция от директора ООО «Гармония» Ирины Николаевой.
ООО «Гармония» и ООО «Ремели» тесно связаны: учредитель обеих организаций — Артем Романенко. По всей Сибири работает целая сеть пансионатов с разными названиями, но совпадающими адресами. Всего Романенко сейчас значится учредителем и соучредителем девяти коммерческих организаций. Под ними работает не меньше 10 домов престарелых в Новосибирске, Кемерово и Новокузнецке. Подробнее мы разбирали этот бизнес и его историю в материале.
До недавнего времени ООО «Гармония» на Инской, 39 работало под вывеской «Рэмели». После возбуждения уголовного дела табличку сняли.
В одном из новосибирских пансионатов на Инской, 39 (работал под вывеской «Ремели) избили ветерана ВОВ Ивана Ларионова. Мужчина скончался в реанимации в конце июня. После публикации об этом НГС рассказали еще о нескольких смертях в «Ремели»: военного пенсионера Ивана Дугина и 68-летней сибирячки.
15 июня СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности в отношении должностных лиц ООО «Гармония». Расследование на момент публикации не завершено.
Кстати, прокуратура также вышла с иском о закрытии пансионата ООО «Гармония» на Инской, 39. Именно там избили ветерана ВОВ.