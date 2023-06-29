Прокуратура требует закрытия пансионата в Новосибирске — там избили 98-летнего ветерана ВОВ

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска обратилась в суд с требованием о закрытии пансионата для пожилых людей на Инской,39. В начале июня там избили ветерана Великой отечественной войны Ивана Ларионова.
— В Новосибирской области прокуратура обратилась в суд с иском о приостановлении деятельности пансионата, где получил телесные повреждения ветеран Великой Отечественной войны. В ходе проверочных мероприятий установлены нарушения законодательства о здравоохранении и пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью постояльцев, — сообщили 29 июня в прокуратуре Новосибирской области.
В иске прокурора заявлены «обеспечительные меры о немедленном запрете на оказание социальных услуг и перемещении содержащихся там людей в другие социальные учреждения».
Иван Ларионов после избиения в пансионате на Инской, 39 попал в реанимацию. Оттуда он уже не вышел: его дочь сообщила о смерти ветерана в ночь на 26 июня.
С дочерью Ларионова договор заключало ООО «Гармония», но заведение работало под вывеской «Ремели» — сибиркой сети пансионатов европейского типа. НГС узнал, кто стоит за этим бизнесом, и как именно обманывают родственников пожилых сибиряков.
За последние две недели в прокуратуру Новосибирской области поступило как минимум три заявления от родных умерших в стенах пансионатах: сына военного пенсионера Ивана Дугина и от другой героини публикации НГС, сохранившей анонимность. В распоряжении редакции есть еще один подобный случай, о котором ранее в СМИ не сообщалось.
Получить комментарий представителя «Рэмели» на момент публикации не удалось: он не ответил на телефонный звонок на сотовый телефон. Точно также поступила и управляющая ООО «Гармония» Елена Наумова.
15 июня СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Такое поручение дал накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин.