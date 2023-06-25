Нищета по наследству: 5 фраз родителей, которые программируют ребенка на бедность, — никогда их не говорите

Любой родитель знает, сколько ни поучай ребенка, всё равно главный пример он возьмет с вас самих. Но убеждения, которые вы часто обращаете к малышу, тоже могут сыграть свою роль в формировании негативных качеств — с ними вашему маленькому человеку придется бороться уже во взрослой жизни. Наши коллеги из Wday.ru собрали фразы о деньгах, которые стоит перестать говорить детям.
«Нет денег»
Любой взрослый понимает, что под этой фразой может скрываться что угодно. От «нет денег, чтобы купить продукты к ужину», до «нет денег покупать каждую неделю по новому дорогому роботу».
— По сути, это синоним слова «нет», и вовсе не безобидный. Почему? Потому что, делая акцент на отсутствии ресурсов, мы внушаем детям, что у них нет возможностей развиваться, учим их жить и мыслить с позиции человека, которому в жизни недодали, — объясняет психолог Мария Федоренко.
Если же ребенок с рождения слышит от родителей одну и ту же «песню» об отсутствии финансов и невозможности из-за этого (а не из-за собственной лени, нежелания выйти из зоны комфорта и тому подобного) достичь желаемого, то в будущем он будет уверен, что без внушительного стартового капитала ничего не добьется, тогда не стоит и начинать.
Как же правильно отказать, если денег действительно сейчас нет.
— Говорите, к примеру, «у меня есть деньги в кошельке только на покупку еды», «мы вернемся к этому вопросу ближе к празднику» или «мы знаем, как для тебя это важно, но сейчас мы не готовы это приобрести, давай запланируем поход в магазин в следующем месяце», — объясняет эксперт. Важно объяснить ребенку, почему вы берете полную корзину продуктов, но не хотите ему купить очередную машинку.
«Зато мы честно зарабатываем»
Дети, воспитанные на философии, что заработать большие деньги можно только нечестным путем, не будут верить в свои силы. Ведь какой смысл стараться, если они не хотят делать ничего плохого, а без этого и финансовых успехов не видать.
Наоборот, очень важно ребенку с ранних лет правдиво рассказывать об историях успеха своих знакомых, а когда подрастет — топовых бизнесменов, отмечать их поступки, в которых проявляются их лучшие человеческие качества.
«Тебе рано еще про деньги думать», «Здесь ничего твоего нет, вот заработаешь — будет»
Такие фразы часто можно услышать в отношениях между родителями и детьми. Ребятишки, «у которых ничего нет», пытаются как можно раньше заработать и не всегда выбирают достойные способы.
По мнению психолога Инны Тлиашиновой, будущая финансовая успешность ребенка также будет зависеть в том числе от его отношений с отцом.
— Все негативные чувства, связанные с ним, равны чувству, которое мы испытываем к деньгам. Если ребенок боится отца, он боится денег. Отношения с отцом проецируют внешнюю реализацию, поэтому так важна взаимосвязь между папой и ребенком, — заключает Инна Тлиашинова.
«Не жили богато, нечего и начинать»
Эти слова должны рисовать перед вашими глазами картинку будущего, где ваш ребенок глубоко не успешен. Не произносите их никогда, даже в шутку. Важно привить малышу: если он трудится, работает над собой, то непременно достигнет цели и обеспечит себе ту жизнь, о которой мечтает.
Психолог Мария Федоренко советует изучить вместе с подросшими детьми книгу «Думай и богатей» Наполеона Хилла. По мнению ее автора, желание, вера и настойчивость могут помочь добиться в жизни больших результатов, если удастся подавить негативные мысли и сосредоточиться на долгосрочных целях.
Популярные родительские фразы, за которые ребенок будет вас тихо ненавидеть
Порой удержаться сложно и слова вылетают пулей. Но со временем они приводят к весьма неутешительному эффекту.
— Слова могут иметь сильное влияние и вызывать у детей тревогу, определяя их поведение на долгие годы вперед, — считает психотерапевт Дана Дорфман.
Сравнение с другими детьми
«Вот Маша биологию на пятерку знает, а ты свою тройку еле тянешь» или «Все детки будут большими, а ты так и останешься — от горшка два вершка, если будешь плохо кушать». Многим из нас родители говорили так; вы скажете: «И ничего, выросли нормальными людьми». А сейчас задумайтесь про себя, а нормальными ли? Вы действительно считаете, что ваш ребенок хуже всех, что он правда ничего не умеет, не знает и не хочет? Или же вы просто используете эти фразы в качестве стимула? Если ответ на последний вопрос «да», то вы совершаете большую ошибку. Ребенок может перестать даже пытаться что-то сделать, так как он заведомо знает, что у него не получится так же хорошо, как у других, ведь есть «сын маминой подруги».
Он ничего не может и ничего не решает
«Я сделаю это за тебя», — наблюдая за тем, как ваш ребенок изо всех сил пытается завязать шнурки или налить стакан молока, вам часто хочется быстрее покончить с этим. Не стоит.
— Один из способов, с помощью которого тревожные матери могут передать свое беспокойство ребенку, — это чрезмерное участие в том, что делает их ребенок, — считает Дана Дорфман.
«Будет так, как я сказала, твое мнение никто не спрашивает», — если даже собственных родителей не интересует мнение ребенка, то кого оно будет интересовать? Если часто напоминать малышу о том, что ему лучше помалкивать, то он никогда не научится выражать и отстаивать свое мнение. Из таких детей вырастают «удобные» люди, которыми запросто командуют друзья, жены или мужья и даже подчиненные на работе.
Успокоение с укором
«Хватит плакать», «Успокойся уже»: возможно, у вас не остается других слов, когда у ребенка полчаса длится истерика. Но эти фразы показывают ребенку, что его чувства (грусть или обиду) не принимают. Не исключено, что, став старше, человек будет подавлять в себе эмоции. Это подтвердит почти любой психолог: люди не всегда умеют распознавать свои же чувства, выражать эмоции экологично. Из-за этого масса проблем.
— Так много наших фраз в конечном итоге только усиливают тревогу, — говорит Дорфман. — Это похоже на зыбучие пески: чем больше вы пытаетесь разрядить ситуацию, тем глубже в нее погружаетесь. Говоря людям (и детям в том числе) такие фразы, как «сохраняйте спокойствие» или «успокойтесь», вы только усиливаете чувство паники.
«Чего ревешь, как девчонка», — любимая фраза всех суровых мам и пап мальчиков на детских площадках нашей страны. Мальчики в первую очередь тоже дети и имеют права на свои чувства. Да, разные чувства, слезы в том числе. Так ребенок избавляется от своего огорчения. Запрещая плакать, вы заставляете его накапливать в себе боль. Любые эмоции и чувства — это нормально.
Забота, которая душит
«Не трогай собаку — укусит. Надень шапку — заболеешь. Не залезай туда — упадешь», — вы скажете всё что угодно, лишь бы ваш ребенок перестал делать что-то опасное. Но если вы переусердствуете, это тоже плохо и может привести к появлению страхов. Лучше использовать реалистичные термины, чтобы предупредить своих детей.
Здесь есть и другой момент: такой ребенок может просто потерять интерес к жизни. Обычно через 10 лет ему говорят: «Выйди хоть на улицу, целый день за компьютером сидишь», — не подозревая, что за компьютер его усадили именно вы.
Правильные фразы от педагогов Монтессори
Даже если вы не используете метод Монтессори для воспитания, попробуйте чаще говорить сыну или дочери эти фразы. Редакция собрала 7 оборотов, которые используют педагоги Монтессори в работе с детьми.
«Ты, кажется, расстроен. Расскажи мне об этом»
Хотя мы, разумеется, хотим, чтобы любые негативные чувства, которые испытывают наши дети, поскорее исчезли, мы должны учить их размышлять над событиями. Если вы поторопитесь поскорее перевести тему, вы не позволите ребенку извлечь полезный урок из той или иной ситуации.
«Мне нужна твоя помощь»
Чтобы повысить уверенность ребенка в своих силах и значимости, попросите его о помощи. Найдите что-то, в чём ваш ребенок хорош, и дайте ему понять, что вы цените его особый талант кормить кота или застегивать молнию. Пусть ваш ребенок почувствует себя экспертом.
«Я помню, как ты учился (делать то-то и то-то)»
Дети могут чувствовать себя неуверенно, когда они усердно работают над новым навыком, но у них не всё получается. Помогите им вспомнить уже пережитый опыт: как они освоили такие сложные вещи, как чистка зубов или завязывание шнурков на ботинках. Напомните ребенку, насколько сложным это казалось раньше и как легко дается им сейчас.
«Иногда я тоже так себя чувствую»
Не стесняйтесь показывать детям, что вы тоже не всегда довольны собой и порой испытываете сложные эмоции. Расскажите о том, как глупо вы себя чувствовали, когда поняли, что надели рубашку задом наперед, или когда вы заблудились и опоздали на встречу с друзьями. Наши дети видят в нас супергероев, но знание того, что мы тоже боремся с неуверенностью, может помочь им справиться со страхами.
«Некоторые вещи требуют много практики»
Пусть ваш ребенок знает, что некоторые из самых интересных и полезных вещей в жизни требуют много, очень много усилий. Изучение нового языка, катание на велосипеде, умение строить роботов — на освоение новых вещей нужно время, и это нормально. Делайте акцент на труде и многократных повторениях, а не на таланте и природных способностях, чтобы поощрять вашего ребенка к настойчивости и учить преодолевать трудности.
«Я люблю тебя таким, какой ты есть»
Какой бы ни была причина, по которой ваш ребенок плохо себя чувствует, ему нужно слышать, что вы любите его таким, какой он есть, без каких-либо ожиданий или оговорок. Постарайтесь найти время, чтобы обнять его и сказать: «Я люблю тебя».
«Хорошая работа! Ты старался, и у тебя получилось»
Если просто говорить ребенку, что он умный, слишком большое внимание к его интеллекту может выйти боком — малыш будет бояться потерпеть неудачу. Лучше дайте ему понять, что вы видите его настойчивость, сосредоточенность и упорство. Пусть дети знают, что это важно в жизни.
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