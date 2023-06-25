Нищета по наследству: 5 фраз родителей, которые программируют ребенка на бедность, — никогда их не говорите

«Нет денег»

Любой взрослый понимает, что под этой фразой может скрываться что угодно. От «нет денег, чтобы купить продукты к ужину», до «нет денег покупать каждую неделю по новому дорогому роботу».

— По сути, это синоним слова «нет», и вовсе не безобидный. Почему? Потому что, делая акцент на отсутствии ресурсов, мы внушаем детям, что у них нет возможностей развиваться, учим их жить и мыслить с позиции человека, которому в жизни недодали, — объясняет психолог Мария Федоренко.

Если же ребенок с рождения слышит от родителей одну и ту же «песню» об отсутствии финансов и невозможности из-за этого (а не из-за собственной лени, нежелания выйти из зоны комфорта и тому подобного) достичь желаемого, то в будущем он будет уверен, что без внушительного стартового капитала ничего не добьется, тогда не стоит и начинать.