Калечат психику: 9 популярных фраз родителей, которые нельзя говорить мальчикам

Есть фразы и обороты, которые мы используем не всегда специально, чаще неосознанно, даже вскользь, но именно они, повторенные много раз, могут сильно повлиять на наших детей. Журналисты из Wday.ru попросили психолога привести антипримеры, что не надо говорить своим мальчишкам, если вы хотите вырастить счастливого человека и здоровую личность.
«Ты весь в своего папашу»
По опыту психолога и автора методики «Мастер разборов» Инны Тлиашиновой, для ребенка болезненно, когда мама при нём принижает отца. Может получиться так, что ваш сын, чтобы не потерять вашу любовь и расположение, тоже начнет отказываться от принадлежности, общности со своим папой.
— Когда вы не принимаете факт, что ребенок — это и мама, и папа, вы не принимаете часть ребенка. Ребенок идентифицирует себя с родителями: он наполовину мама, и наполовину — папа. Если кто-то из них «плохо», то и он в целом — «плохо». Так это воспринимает дитя, — говорит психолог.
«У тебя руки не из того места растут, что ли?»
Если вы хотите раз и навсегда убить в своем ребенке желание что-либо делать — говорите ему так почаще. Эта фраза зарождает в вашем сыне страх оценки и неуверенность в себе. По опыту эксперта, во взрослой жизни такой мужчина может ничего не хотеть делать или делает что-то из состояния обиды, чтобы доказать маме, что «руки у него откуда надо».
«Ты упадешь и сломаешь себе шею»
Вы скажете всё что угодно, лишь бы ваш ребенок перестал делать что-то опасное. Но если вы переусердствуете, это тоже плохо и может привести к появлению страхов. Лучше использовать реалистичные термины, чтобы предупредить своих детей.
«Ты должен защищать маму, заботиться о ней»
По мнению психолога, родителю важно помнить, что ребенок ему ничего не должен. А уж тем более не может дать защиту. В здоровом контакте родитель отдает свою любовь просто так, а ребенок принимает ее и передает дальше.
— Не играйте в игру «Позаботься о маме/ папе». Родители должны давать, а не брать. Когда ребенок начинает заботиться о родителях, то в дальнейшем его фокус внимания будет смещен на своих родителей, а не на свою семью и своих детей. Это не сделает никого счастливым, — считает Инна Тлиашинова.
«Ничего особенного не случилось»
Если ваш ребенок чем-то расстроен, для него это большая проблема. Является ли сломанная игрушка большой проблемой в жизни? Нет, но ваш ребенок еще этого не знает. А всё, что он знает, — это то, что вы не понимаете его чувства.
«Сядь и сиди спокойно»
Стоит наоборот поощрять в своем ребенке любопытство, радость и непоседливость. Именно эти качества помогут маленькому человеку стать счастливым и востребованным взрослым.
«Чего ревешь, как девчонка»
Любимая фраза всех суровых мам и пап на детских площадках нашей страны. Мальчики, в первую очередь, тоже дети и имеют права на свои чувства. Да — разные чувства, слезы в том числе. Так ребенок избавляется от своего огорчения. Запрещая плакать, вы заставляете его накапливать в себе боль. Любые эмоции и чувства — это нормально.
«Тебе рано еще про деньги думать»
По мнению эксперта, будущая финансовая успешность ребенка будет зависеть в том числе от его отношений с отцом.
— Все негативные чувства, связанные с ним, равны чувству, которое мы испытываем к деньгам. Если ребенок боится отца, он боится денег. Отношения с отцом проецируют внешнюю реализацию, поэтому так важна взаимосвязь между папой и ребенком, — говорит Инна Тлиашинова.
«Я сделаю это за тебя»
Наблюдая за тем, как ваш ребенок изо всех сил пытается завязать шнурки или налить стакан молока, вам часто хочется сделать это за него. Не стоит.
— Один из способов, с помощью которого тревожные матери могут передать свое беспокойство ребенку, — это чрезмерное участие в том, что делает их ребенок, — считает психолог Дана Дорфман.
Правильные фразы от педагогов Монтессори
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«Ты, кажется, расстроен. Расскажи мне об этом»
Хотя мы, разумеется, хотим, чтобы любые негативные чувства, которые испытывают наши дети, поскорее исчезли, мы должны учить их размышлять над событиями. Если вы поторопитесь поскорее перевести тему, вы не позволите ребенку извлечь полезный урок из той или иной ситуации.
«Мне нужна твоя помощь»
Чтобы повысить уверенность ребенка в своих силах и значимости, попросите его о помощи. Найдите что-то, в чём ваш ребенок хорош, и дайте ему понять, что вы цените его особый талант кормить кота или застегивать молнию. Пусть ваш ребенок почувствует себя экспертом.
«Я помню, как ты учился (делать то-то и то-то)»
Дети могут чувствовать себя неуверенно, когда они усердно работают над новым навыком, но у них не всё получается. Помогите им вспомнить уже пережитый опыт: как они освоили такие сложные вещи, как чистка зубов или завязывание шнурков на ботинках. Напомните ребенку, насколько сложным это казалось раньше и как легко дается им сейчас.
«Иногда я тоже так себя чувствую»
Не стесняйтесь показывать детям, что вы тоже не всегда довольны собой и порой испытываете сложные эмоции. Расскажите о том, как глупо вы себя чувствовали, когда поняли, что надели рубашку задом наперед, или когда вы заблудились и опоздали на встречу с друзьями. Наши дети видят в нас супергероев, но знание того, что мы тоже боремся с неуверенностью, может помочь им справиться со страхами.
«Некоторые вещи требуют много практики»
Пусть ваш ребенок знает, что некоторые из самых интересных и полезных вещей в жизни требуют много, очень много усилий. Изучение нового языка, катание на велосипеде, умение строить роботов — на освоение новых вещей нужно время, и это нормально. Делайте акцент на труде и многократных повторениях, а не на таланте и природных способностях, чтобы поощрять вашего ребенка к настойчивости и учить преодолевать трудности.
«Я люблю тебя таким, какой ты есть»
Какой бы ни была причина, по которой ваш ребенок плохо себя чувствует, ему нужно слышать, что вы любите его таким, какой он есть, без каких-либо ожиданий или оговорок. Постарайтесь найти время, чтобы обнять его и сказать: «Я люблю тебя».
«Хорошая работа! Ты старался, и у тебя получилось»
Если просто говорить ребенку, что он умный, слишком большое внимание к его интеллекту может выйти боком — малыш будет бояться потерпеть неудачу. Лучше дайте ему понять, что вы видите его настойчивость, сосредоточенность и упорство. Пусть дети знают, что это важно в жизни.
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