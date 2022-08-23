Калечат психику: 9 популярных фраз родителей, которые нельзя говорить мальчикам

Есть фразы и обороты, которые мы используем не всегда специально, чаще неосознанно, даже вскользь, но именно они, повторенные много раз, могут сильно повлиять на наших детей. Журналисты из Wday.ru попросили психолога привести антипримеры, что не надо говорить своим мальчишкам, если вы хотите вырастить счастливого человека и здоровую личность.



«Ты весь в своего папашу»

По опыту психолога и автора методики «Мастер разборов» Инны Тлиашиновой, для ребенка болезненно, когда мама при нём принижает отца. Может получиться так, что ваш сын, чтобы не потерять вашу любовь и расположение, тоже начнет отказываться от принадлежности, общности со своим папой.