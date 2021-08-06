«Рожай своего и воспитывай до упаду»: 5 спорных мнений о замечаниях чужим детям

Можно ли делать замечания или ругать чужих детей на улице? Именно это усердно обсуждали в одной из тем на форуме НГС. Мнения расходятся от «пороть за непотребства на улице» до «своих рожайте и их воспитывайте». Главной причиной дискуссии стал несчастный случай в Академгородке, где 8 июля Audi насмерть сбила 5-летнего ребенка. Что комментаторы форумов думают о воспитании детей и могут ли замечания других взрослых предотвратить происшествия и трагедии. Почитайте 5 мнений-размышлений.
Читательница форума под ником Галинка затронула эту важную тему о том, насколько уместно делать замечания чужим детям при условии, что это может повлиять на ход событий:
— Вы сделаете замечание чужому ребенку, если видите, что он подвергается опасности? Одна из причин топика — ДТП в Академгородке: мать была не рядом, но были свидетели, которые видели, что мальчик начал движение. Могли они ему сказать, чтобы остановился? У моего дома при ремонте дворов сделали стенку на съезде к домам — узкую и достаточно крутую. И эту стенку стали использовать дети с самокатами, катаясь по ней. Я на днях застукала одного при подъезде к дому, остановилась и через опущенное стекло сказала ему, чтобы слезал с самокатом с этой подпорной стенки. Пацан меня обматерил. Выложила информацию в группу микрорайона и подверглась такой критике от участников чата — типа нечего детям мешать развлекаться, хорошо, что в гаджетах не сидят, а тренировочных площадок (скейтдромов) для них нет, «мы в детстве и не таким занимались и выжили». Видимо, замечания чужим детям делать не стоит...
Мнение № 1: «Детей нужно воспитывать»
Комментатор под ником Ундинa считает, что необходимо воспитывать чужих детей, но всё же есть ситуации, когда благое дело оборачивается плохими последствиями:
— В общем-то, да... Это прерогатива их родителей. До тех пор пока их действия не доставляют неудобства или не несут опасности для окружающих. Люди в большинстве разобщены и зациклены исключительно на себе... Декларативно, а часто и демонстративно, агрессивно не нуждаются ни в советах, ни в помощи. При этом охотно принимают и то, и другое, когда осознают свое бессилие справиться с чем-то самостоятельно. Тогда и помогать, когда и если просят.
Естественно, это не относится к помощи тем, кто тонет, горит и так далее... Этих просто спасать. Матери с колясками — это вообще отдельная тема... На днях вдоль Красного проспекта перехожу дорогу, навстречу мне родители с коляской — тоже переходят, коляску катит мать, отец рядом. Ребенок выбрасывает из коляски игрушку куда-то назад, они оба (!) возвращаются ее поднимать... Коляска стоит одна посреди дороги. Да, светофор зеленый, но тем не менее. Что сказать? Только развести руками. Я не понимаю, как мать могла ее оставить на дороге, но вот... Оставила же. Встретилась глазами с одним из водителей, и мы друг друга поняли. Поняли что-нибудь эти двое? Сомневаюсь.
Ну вот, к сожалению, практика показывает, что нередко жертва благополучно ретируется, а мужчина, решивший заступиться, оказывается виноватым в причинении вреда жизни и здоровью насильника / педофила / домашнего дебошира и получает реальный срок. А жертва типа не просила за нее заступаться.
Мнение № 2: «Поколение инфантильных пофигистов»
Читатель под ником Змей Зелёный уверен, что раньше дети были опытнее и самостоятельнее, а нынешнее поколение — «гаджетное»:
— Раньше, если бы родителям стало известно, что их ребенок обматерил чужого взрослого, влетело бы ребенку, и неслабо, сейчас — влетит тому чужому взрослому (и, может, тоже неслабо, примеров масса). Поэтому, если увижу, что ребенок куда-то там выкатывается под колеса, — удержу, но молча. Замечание делать не буду. На самом деле тоже правда [что «мы в детстве и не таким занимались и выжили»]. И с гаражей прыгали, и карбид в воду кидали, и прочие бомбочки взрывали, костры жгли, по подвалам лазили. Выжили (кто-то не совсем, в нашем дворе один юный «зацепер» упал под поезд и лишился половины ступней).
Но правильно сказано — в силу куда большей самостоятельности у нас был развит инстинкт выживания. А нынешние «гаджетные» дети, которых до 16 лет за руку в школу водят, в большинстве своем совершенно беспомощны, чуть выпусти их на свободу. Ну здорово, что. Вырастили поколение инфантильных пофигистов. Только не дай бог кому-то из проповедующих такую позицию оказаться на месте жертвы, они же первые голосят про «равнодушие проходящих мимо людей» и «убивать будут, никто не заступится». А лично я продолжу поступать так, как меня научили в детстве.
Мнение № 3: «Карма не тефлоновая»
Комментатор под ником Alippa уверен, что замечания лучше делать не детям, а сопровождающим их взрослым:
— Можно делать не замечание и не ребенку. Я попытаюсь предупредить взрослых с ним рядом, если последних нет, что-то скажу ребятенку, но в 99,9% это совершенно бесполезно, хотя сказать или что-то сделать придется, ибо карма не тефлоновая. Вы вправе этого хотеть, но я не вижу способов это обеспечить. Ну кроме как запереть ребенка в доме и не выпускать одного на улицы города. Ну из серии «никогда не говори никогда» — не все советы детям бесполезны. Если он делает явную опасную глупость в силу недостаточности своего опыта, то уж лучше пусть посоветуют, чем нет. Или пусть погибнет (три раза тьфу), но принципы превыше?
Мнение № 4: «Рожай своего, моего не трожь»
Читательница под ником Thierry резко заметила, что воспитание — дело каждого конкретного родителя, а потому лезть к чужим детям нельзя:
— Единственная причина, по которой я могу подойти к постороннему ребенку, — это если он один, плачет и выглядит растерянным (3 фактора в наличии, а не один из). Что касается замечаний — я категорически против того, чтобы посторонние люди делали замечания моему ребенку, в любой форме. Я предпочитаю не делать того другим, чего не желаю себе. Мой ребенок — мой. Я несу за него ответственность. А не всякий знаток жизни, который хочет удовлетворить свою потребность в воспитании. Рожай своего и воспитывай до упаду, а моего не трожь. Если вы увидите, что мой ребенок царапает на машине гвоздем, ваша задача — сообщить участковому о противоправных действиях. Дальше вопрос переходит под его контроль. Это ваша машина? Нет. Ваш ребенок? Нет. Гражданская ответственность зачесалась? Звоните участковому. Не умеете работать с участковым — звоните в дежурную часть. Не справляетесь с поиском телефона дежурной части — наберите 112.
Я понимаю, что основной контингент здесь — это счастливые бабушки и деды. Всё, уймитесь, ваша благородная родительская миссия выполнена. Дайте нам дорастить своих детей как-нибудь без вашего живейшего участия. Моя позиция по невмешательству объясняется двумя причинами:
- Во мне роста 168 см и веса — 65. При всем своем горячем желании я не смогу обезвредить насильника. Поэтому мой путь — это звонок в полицию.
- Именно такую позицию мне рекомендовали сотрудники органов охраны правопорядка. Здесь я могу привести массу примеров из жизни, когда активное вмешательство неравнодушных приводило к очень плохому результату. А вызов наряда полиции — к хорошему.
У меня есть ребенок. Подросток. Всю свою жизнь я слышу мантру от таких, как вы, которым приходилось работать с детьми. Поэтому лично я считаю, что все проделки моего ребенка — это моя ответственность. Если заметили в каком-то шкодничестве — уведомили меня. Не ребенку сделали замечание, а мне сообщили. А я приму меры и возмещу ущерб.
Есть ситуации, когда я не пройду мимо ребенка. Когда он один, растерян, плачет. Это необязательно трехлетний малыш в торговом центре. Это может быть и школьник лет 10, который сидит на остановке автобуса в -20 и рыдает, потому что посеял проездной и его из автобусов выгоняют. А у него рюкзак за плечами 5,5 кг и ноги после физкультуры болят. Такому помочь — никакого героизма, да же ж? Даже нелепо как-то. Не тонет, не насилуют его, под колеса он не кидается. Такая вот у меня форма неравнодушия.
Мнение № 5: «Делайте замечания»
А читательница под ником rops, наоборот, радуется, когда ее ребенку делают замечания:
— Всегда мысленно была благодарна окружающим, сделавшим моему ребенку замечание. Этот отклик социума на его поведение всегда действовал отрезвляюще. Родаки родаками, но в семье всегда можно позволить больше, чем на улице, в школе, в коллективе. Поэтому озвученные рамки социума необходимы, чтобы дать понять пупу земли, что не один ты тут ходишь, поэтому имей совесть.
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