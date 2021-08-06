«Рожай своего и воспитывай до упаду»: 5 спорных мнений о замечаниях чужим детям

— В общем-то, да... Это прерогатива их родителей. До тех пор пока их действия не доставляют неудобства или не несут опасности для окружающих. Люди в большинстве разобщены и зациклены исключительно на себе... Декларативно, а часто и демонстративно, агрессивно не нуждаются ни в советах, ни в помощи. При этом охотно принимают и то, и другое, когда осознают свое бессилие справиться с чем-то самостоятельно. Тогда и помогать, когда и если просят.

Естественно, это не относится к помощи тем, кто тонет, горит и так далее... Этих просто спасать. Матери с колясками — это вообще отдельная тема... На днях вдоль Красного проспекта перехожу дорогу, навстречу мне родители с коляской — тоже переходят, коляску катит мать, отец рядом. Ребенок выбрасывает из коляски игрушку куда-то назад, они оба (!) возвращаются ее поднимать... Коляска стоит одна посреди дороги. Да, светофор зеленый, но тем не менее. Что сказать? Только развести руками. Я не понимаю, как мать могла ее оставить на дороге, но вот... Оставила же. Встретилась глазами с одним из водителей, и мы друг друга поняли. Поняли что-нибудь эти двое? Сомневаюсь.