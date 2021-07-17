«Не твое дело»: мама била ребенка — соседи выложили ее фото в соцсети. Что ей грозит? Объясняют эксперты

Эта запись недавно появилась в группе одного из районов города-миллионника в социальной сети. Обычно там пристраивают кошек и ищут жилье на съём, вместе возмущаются плохими дорогами, но в этот раз посыл носил остросоциальный характер. Таких постов в группах районов самых разных городов мы нашли великое множество. Удивительно, но их комментаторы делятся на два лагеря: некоторые считают, что автор лезет не в свое дело, и грозятся засудить того, кто выставил фото сорвавшейся родительницы на всеобщее обозрение.

«Соседи, прямо сейчас в парке N женщина (няня или мама) бьет по рукам малыша. Он плачет, она лупит. Малышу года полтора-два, у него зеленая коляска (кажется, Stokke trailz или Beat), женщина со светлыми волосами чуть выше плеч. Вдруг кто-то знает и может рассказать маме или повлиять на маму. Если она позволяет себе это в людном месте, что же происходит дома?»

Мы не прилагаем фото, но оно есть в распоряжении редакции.

Мнения комментаторов (тех самых соседей) по этому вопросу разделились.