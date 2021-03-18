Как издеваются над матерями — колонка молодой мамы о двуличности людей, непрошеных советах и вкладе отцов

Сразу начинается: «Ты для кого рожала? Вот у меня нет помощников, всё сама, муж работает». Встречная мысль — а вы когда рожали, видели, от кого вы это делаете? Получается, если у вас всё плохо, то и у других должно быть всё плохо? Впрочем, это риторический вопрос.



Третий этап — возвращение в жизнь. Ездила по делам, и меня вдруг спрашивают: «А где ребенок?». Кажется, не все люди понимают, что ребенок перестает быть частью женщины ровно в тот момент, когда родился. Поэтому я могу оставить ребенка с абсолютно вовлеченным в родительство мужем. К слову, все же взрослые люди в курсе, что в воспитании ребенка участвуют двое и мужчина — точно такой же родитель, как и женщина?



На сладкое остается отпуск по уходу за ребенком, так называемый декрет, в который до сих пор в основном уходят матери. Потому что мужчине «не положено, и вообще у него карьера» — как известно, женщины карьеры не строят (сарказм). Раньше слышала, как женщин в декрете обвиняют в том, что они якобы сидят на шее у супруга, ничего не делают и вообще только о детях и думают — пора побыстрее на работу возвращаться, да и на дом всегда можно подработки брать!