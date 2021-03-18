Как издеваются над матерями — колонка молодой мамы о двуличности людей, непрошеных советах и вкладе отцов

Материнство — это не шутки о «зайках и лужайках», а разговор про заботу о новом человеке, который сам еще на это не способен. Никто не спорит, что рождение ребенка — дело сугубо личное. Однако, как и многие другие вещи (вроде религии или ориентации), требует понимания и терпения со стороны общества. Молодая мама из Новосибирска Анастасия Миронова поделилась своим мнением, почему идеальных матерей никогда не будет, и рассказала, когда исчезнет культура «непрошеных советов».
От матерей требуют многого — следи за ребенком 24/7, сделай из него Эйнштейна, отдай свою жизнь ради развития своего дитя. Спору нет. Матери (а сейчас всё чаще и отцы) этим достаточно успешно занимаются. Тем не менее все шишки и двуличные высказывания почему-то в любом случае достаются мамам. Приведу несколько примеров.
Начинается всё с беременности. Много ешь — поправишься сильно, мало ешь — ребенка голодом моришь. Много двигаешься — побереги ребенка, мало двигаешься — ребенок ленивый будет. Много работаешь — «тыжвположении», не роди на работе, мало работаешь — в декрете еще насидишься! В общем, вы поняли начало шоу. Уже на этой стадии ты перестаешь слушать всех вокруг и начинаешь готовиться ко второму этапу.
В роддоме на тебя обрушивается то самое — а вы мало/много кормите, туго/слабо пеленаете, питаетесь неправильно, я лучше знаю, у меня четвертый ребенок. Далее по нарастающей. В родительских сообществах есть термин «мимокрокодил» — это абсолютно левые люди, которые считают свое мнение невероятно важным и ценным. Так, в теплом холле поликлиники женщина, нагло заглядывая в автолюльку к спящему ребенку, с язвой сказала: «А почему у вас ребенок в одной шапке, а не в двух? Он мерзнет!» Вам сложно поверить, но это абсолютно не ваше дело, мадам! Конечно же, я тактично промолчала, но в ее глазах я явно была «нерадивой мамашей». Да и в принципе по устоям СССР: «Не ********* [устала] — не мать».
Сразу начинается: «Ты для кого рожала? Вот у меня нет помощников, всё сама, муж работает». Встречная мысль — а вы когда рожали, видели, от кого вы это делаете? Получается, если у вас всё плохо, то и у других должно быть всё плохо? Впрочем, это риторический вопрос.
Третий этап — возвращение в жизнь. Ездила по делам, и меня вдруг спрашивают: «А где ребенок?». Кажется, не все люди понимают, что ребенок перестает быть частью женщины ровно в тот момент, когда родился. Поэтому я могу оставить ребенка с абсолютно вовлеченным в родительство мужем. К слову, все же взрослые люди в курсе, что в воспитании ребенка участвуют двое и мужчина — точно такой же родитель, как и женщина?
На сладкое остается отпуск по уходу за ребенком, так называемый декрет, в который до сих пор в основном уходят матери. Потому что мужчине «не положено, и вообще у него карьера» — как известно, женщины карьеры не строят (сарказм). Раньше слышала, как женщин в декрете обвиняют в том, что они якобы сидят на шее у супруга, ничего не делают и вообще только о детях и думают — пора побыстрее на работу возвращаться, да и на дом всегда можно подработки брать!
Хорошо, я вышла на работу, когда ребенку было
Так почему же люди всё еще считают, что могут транслировать свое мнение на других (особенно если их никто не спрашивал)? Зачем люди раздают советы, особенно если сами к воспитанию своих детей не имели какого-либо отношения? До каких пор родители будут выслушивать устаревшие советы пожилых людей, если можно изучать проверенные источники в интернете, да еще и на разных языках? Теперь стало понятнее, почему никогда в обществе не будет идеальных матерей — ты же всегда будешь какой-то «не такой». Так много вопросов, так мало ответов.
Что еще можно почитать о матерях и детях
НГС публиковал истории женщин, которые рожают за деньги. О любви, ипотеке и желании оставить ребенка.
На днях стало известно, что с
«Было стыдно, что беременна». А вот история мамы, которая хотела оставить дочь в роддоме, потому что так сказал муж.
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