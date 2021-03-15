Пособия на дошкольников будут назначать с учетом жилья: считаем свой доход по новым правилам

Доходы



Остается в силе правило, что пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В то же время появляется важная деталь: у взрослых членов семьи должен быть хоть какой-то белый доход. Это может быть зарплата, выплаты по договору ГПХ, авторские гонорары, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия. Если ничего из этого вы не получаете, то про пособие можно забыть.



Есть, впрочем, исключения — своеобразные уважительные причины для того, чтобы не работать. К ним относятся уход за ребенком до трех лет (а если нет второго родителя, то и старше) или инвалидом, учеба в очной форме, срочная служба ( и 3 месяца после нее), пребывание в местах лишения свободы ( и 3 месяца после освобождения), продолжительное лечение (более 3 месяцев ) и безработица (но только при регистрации в центре занятости и не дольше полугода). Также может не работать один из родителей в многодетной семье, посвящая себя уходу за детьми.



Также нуждающейся не признают семью с накоплениями на банковском счете, если годовой доход от процентов по вкладу выше одного прожиточного минимума.

