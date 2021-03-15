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Пособия на дошкольников будут назначать с учетом жилья: считаем свой доход по новым правилам

Теперь на выплату нельзя претендовать, если нет официального заработка

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Для одних семей пособие вырастет, а другие, наоборот, его лишатся

Для одних семей пособие вырастет, а другие, наоборот, его лишатся

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С 1 апреля пособия на детей от 3 до 7 лет вырастут для некоторых семей — соответствующий указ Владимир Путин подписал еще на прошлой неделе. Увеличить выплаты должны были наиболее нуждающимся. Уже после подписания указа президентом в Минтруде решили уточнить критерии нуждаемости и придумали ряд новых правил. Если раньше бедной считались все семьи с официальным доходом ниже прожиточного минимума, то теперь будет учитываться еще и имущество семьи, движимое и недвижимое: от домов до моторных лодок. Разбираемся, кто попадает под новые критерии нуждаемости.

Доходы

Остается в силе правило, что пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В то же время появляется важная деталь: у взрослых членов семьи должен быть хоть какой-то белый доход. Это может быть зарплата, выплаты по договору ГПХ, авторские гонорары, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия. Если ничего из этого вы не получаете, то про пособие можно забыть.

Есть, впрочем, исключения — своеобразные уважительные причины для того, чтобы не работать. К ним относятся уход за ребенком до трех лет (а если нет второго родителя, то и старше) или инвалидом, учеба в очной форме, срочная служба (и 3 месяца после нее), пребывание в местах лишения свободы (и 3 месяца после освобождения), продолжительное лечение (более 3 месяцев) и безработица (но только при регистрации в центре занятости и не дольше полугода). Также может не работать один из родителей в многодетной семье, посвящая себя уходу за детьми.

Также нуждающейся не признают семью с накоплениями на банковском счете, если годовой доход от процентов по вкладу выше одного прожиточного минимума.

Недвижимость

Прежде наличие недвижимости никак не влияло на возможность получать пособие, а теперь ее будут оценивать вместе с доходами. Если у семьи доходы ниже прожиточного минимума, но есть несколько квартир или домов, то будут учитывать метраж: не больше 24 квадратов на человека в квартире и не больше 40 — в доме. Исключение — если имущество было получено в качестве соцподдержки. Если квартира или дом в единственном числе, то на их метраж внимания не обращают.

Земельные участки тоже учитываются: право на получение пособия имеют семьи, у которых в собственности не больше 25 соток. Исключение, опять же, если земля получена в рамках соцподдержки или это «дальневосточный гектар».

Также в собственности может быть одно нежилое помещение, одна дача и один гараж (или два для многодетных и родителей ребенка-инвалида).

Транспорт

Пособие могут назначить семье, в которой есть не больше одного автомобиля, одного мотоцикла, одной единицы самоходной техники (трактор, комбайн и т.д.) и одного маломерного судна. Впрочем, трактор и лодку учитывают, только пока они новые, — техника старше пяти лет уже не считается. То есть, если есть новый трактор и старый трактор, на пособие всё еще можно претендовать. По количеству автомобилей и мотоциклов исключение делают для многодетных и семей с ребенком-инвалидом — пособие назначат, даже если в семье два транспортных средства.

Что еще нового?

  • В составе семьи будут учитываться дети в возрасте до 23 лет, если они учатся очно.
  • Пособие можно будет получить на детей, находящихся под опекой.
  • В доходах семьи не будут учитываться компенсационные выплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами.

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деньгидетидоходывыплаты и пособия
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