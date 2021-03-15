Пособия на дошкольников будут назначать с учетом жилья: считаем свой доход по новым правилам

С 1 апреля пособия на детей от 3 до 7 лет вырастут для некоторых семей — соответствующий указ Владимир Путин подписал еще на прошлой неделе. Увеличить выплаты должны были наиболее нуждающимся. Уже после подписания указа президентом в Минтруде решили уточнить критерии нуждаемости и придумали ряд новых правил. Если раньше бедной считались все семьи с официальным доходом ниже прожиточного минимума, то теперь будет учитываться еще и имущество семьи, движимое и недвижимое: от домов до моторных лодок. Разбираемся, кто попадает под новые критерии нуждаемости.
Доходы
Остается в силе правило, что пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В то же время появляется важная деталь: у взрослых членов семьи должен быть хоть какой-то белый доход. Это может быть зарплата, выплаты по договору ГПХ, авторские гонорары, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия. Если ничего из этого вы не получаете, то про пособие можно забыть.
Есть, впрочем, исключения — своеобразные уважительные причины для того, чтобы не работать. К ним относятся уход за ребенком до трех лет (а если нет второго родителя, то и старше) или инвалидом, учеба в очной форме, срочная служба (
Также нуждающейся не признают семью с накоплениями на банковском счете, если годовой доход от процентов по вкладу выше одного прожиточного минимума.
Недвижимость
Прежде наличие недвижимости никак не влияло на возможность получать пособие, а теперь ее будут оценивать вместе с доходами. Если у семьи доходы ниже прожиточного минимума, но есть несколько квартир или домов, то будут учитывать метраж: не больше
Земельные участки тоже учитываются: право на получение пособия имеют семьи, у которых в собственности не больше
Также в собственности может быть одно нежилое помещение, одна дача и один гараж (или два для многодетных и родителей ребенка-инвалида).
Транспорт
Пособие могут назначить семье, в которой есть не больше одного автомобиля, одного мотоцикла, одной единицы самоходной техники (трактор, комбайн
Что еще нового?
- В составе семьи будут учитываться дети в возрасте
до 23 лет, если они учатся очно.
- Пособие можно будет получить на детей, находящихся под опекой.
- В доходах семьи не будут учитываться компенсационные выплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами.