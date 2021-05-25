25 мая вторник
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 73.53
eur 89.69
Тема дняВ Новосибирске закрылись все «Горожанки»

Все новости

Все новости

Жительница Новосибирска узнала, что ее дочь подменили в роддоме 27 лет назад, — она подала в суд

Тест ДНК показал, что Светлана Педченко не является биологической матерью дочери, которую она растила

14 342
101Обсудить

Поделиться

27 лет Светлана не знала, что воспитывала чужого ребенка

27 лет Светлана не знала, что воспитывала чужого ребенка

Поделиться

Спустя 27 лет жительница Новосибирска узнала о подмене ее дочери в роддоме

Жительница Новосибирска подала в суд на больницу в Казахстане, после того как узнала, что 27 лет назад там подменили ее новорожденную дочь. Всё это время она воспитывала не своего ребенка. Корреспондент НГС поговорил с женщиной о том, как изменилась ее жизнь после того, как правда открылась.

В 1993 году Светлана родила второго ребенка в городской больнице № 2 в Павлодаре. В день родов, вспоминает сибирячка, рядом с ней лежала другая роженица, которая родила на 20 минут раньше.

— Ее ребенок лежал в том же помещении на столике, куда положили и моего ребенка. Я думаю, что в этот момент и были дети перепутаны, — предполагает Светлана Педченко.

Светлана выписалась из роддома спустя пять дней.

— Где-то у меня бывали сомнения, что она отличается от моего сына характером, поведением. Но ведь так бывает, что одни мать и отец, а дети разные, — рассуждает женщина.

У супругов двое детей

У супругов двое детей

Поделиться

В Новосибирск Светлана переехала несколько лет назад. В январе прошлого года она листала социальные сети и увидела фотографию с двумя знакомыми лицами.

— Я заинтересовалась, кто это, перешла на страницу. Фамилия ничего мне не говорила, но, смотря на лицо, я понимала, что знаю человека. Дата рождения совпадала с датой рождения моей дочери. Когда я перешла на страницу этой девочки, то почувствовала, как будто смотрю на свои собственные детские фотографии. Эта девочка безумно похожа на моего сына, на моего мужа. Потом я поняла, почему на первой фотографии мне показалась женщина знакомой. Потому что я смотрела на фотографию дочери, которую вырастила, только спустя годы. Это был шок, — восстанавливает ход событий Светлана.

Она решила скорее отправиться в Павлодар из Новосибирска, чтобы встретиться с девушкой, так похожей на нее саму.

— Сначала она с нами пошла на контакт, потом начала всё отрицать, там другая семья. Мы вот своей дочери объяснили, что это ее гены и ее кровь, что нужно общаться с ними, — объясняет женщина.

Светлана сделала генетический тест с дочерью, которую вырастила — анализ показал, что они друг другу не родственники. Но похожая на нее девушка из Павлодара отказалась делать тест, поэтому нет документальных доказательств, что она — настоящая дочь.

Светлана старалась думать до последнего, что ей лишь показалось, что ее ребенка могли подменить в роддоме. Но тест ДНК доказал отсутствие родства с дочерью, которую она растила с самого рождения

Светлана старалась думать до последнего, что ей лишь показалось, что ее ребенка могли подменить в роддоме. Но тест ДНК доказал отсутствие родства с дочерью, которую она растила с самого рождения

Поделиться

Иск за моральный вред

Спустя время супруги Педченко подали иск в Павлодарский городской суд по статье 951 (возмещение морального вреда) ГК Казахстана. Семья со второй стороны иска подавать не стала, не желая ворошить прошлое.

— Спустя 27 лет мы узнали, что нам подменили ребенка. Нам причинен нравственный и моральный урон, мы переживали. У нас отняли право растить, дать свои фамилию и отчество родному ребенку, — объясняет Светлана.

Вечером 20 мая Павлодарский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску супругов Педченко к Павлодарской областной больнице — они хотели взыскать компенсацию в размере 3 миллионов рублей (20 миллионов тенге).

Иск подан к областной больнице, так как городской больницы № 2, в которой Светлана родила свою дочь, сейчас не существует. Сперва на ее базе был создан перинатальный центр, затем его присоединили к областной больнице.

Как отмечают в суде, истцы мотивировали свои требования тем, что в результате противоправных действий работников роддома с 3 по 9 августа 1993 года ребенка подменили. Так им причинили моральные страдания, нарушены права на участие в воспитании ребенка и заботу о нем.

— Они назначили генетическую экспертизу, в выводах которой указано, что материнство истца в отношении дочери, воспитываемой ею, исключается, — сообщили в пресс-службе Павлодарского городского суда.

Вина не доказана

Ответчик исковые требования не признал. Суд отказал в удовлетворении искового заявления полностью.

— Истцами в обоснование вины ответчиков в совершенном против них неправомерном действии в виде доказательств представлены результаты генетического исследования на предмет материнства между истцами и воспитываемой ими дочерью, свидетельство о рождении последней, свидетельство о заключении брака между истцами, выписка из журнала родов. Данные доказательства подтверждают тот факт, что истец родила в 1993 году в роддоме Павлодара ребенка. Однако эти доказательства не подтверждают вину ответчика в совершении противоправного действия в отношении истцов, между тем именно совершенное неправомерное действие (бездействие) должно быть главной причиной, влекущей причинение морального вреда, — к такому выводу пришел суд.

В пресс-службе уточнили, что при вынесении решения суд исходил из норм действующего гражданского законодательства, согласно которым моральный вред возмещается причинителем при наличии вины причинителя. Также суд отметил, что «родильный дом, в котором родила истец, ликвидирован, что подтверждается представленными суду письменными доказательствами».

— В ответчиках областная больница, но они отвечают, что не являются правопреемниками, — уточняет Светлана Педченко.

Руководство больницы в Павлодаре не отвечало на телефонные звонки в момент подготовки материала, корреспондент НГС отправила запрос в медучреждение.

Светлана собирается обжаловать решение суда.

— Судья даже сказала: «Я — женщина, я вас понимаю, да, это трагедия, но вина не доказана». Детей перепутали, а виноватых нет. Я не понимаю, как дальше жить, я что-то должна сделать! Но не понимаю, что именно. Забыть я не могу. Это очень страшная ситуация, — говорит женщина.

Ранее журналист НГС Ксения Лысенко рассказала историю девушки Александры, которая с раннего детства слышала, что не похожа на маму, брата и отца. Разговоры могли бы и дальше остаться разговорами, если бы повзрослевшая Александра, высокая и темноволосая в отличие от своей маленькой мамы-блондинки с круглыми чертами лица, не решилась сделать анализ ДНК.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ9

Поделиться

Поделиться

перепутали в роддомеперепутали детей в роддомесуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (101)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...