Жительница Новосибирска узнала, что ее дочь подменили в роддоме 27 лет назад, — она подала в суд

Жительница Новосибирска подала в суд на больницу в Казахстане, после того как узнала, что 27 лет назад там подменили ее новорожденную дочь. Всё это время она воспитывала не своего ребенка. Корреспондент НГС поговорил с женщиной о том, как изменилась ее жизнь после того, как правда открылась.

В 1993 году Светлана родила второго ребенка в городской больнице № 2 в Павлодаре. В день родов, вспоминает сибирячка, рядом с ней лежала другая роженица, которая родила на 20 минут раньше.

— Ее ребенок лежал в том же помещении на столике, куда положили и моего ребенка. Я думаю, что в этот момент и были дети перепутаны, — предполагает Светлана Педченко.