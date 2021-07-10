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Тема дняПочему Audi Q7 сбила насмерть ребенка

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Новосибирцы приносят игрушки и цветы на место гибели пятилетнего мальчика в Академгородке

Мемориал расположился на перекрестке Морского проспекта и улицы Терешковой

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Мать мальчика была рядом, когда он погиб

Мать мальчика была рядом, когда он погиб

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В Новосибирске начали приносить цветы к месту гибели мальчика

Сегодня, 10 июля, жители новосибирска обустроили небольшой мемориал на месте гибели пятилетнего мальчика, которого позавчера сбил автомобиль Audi.

На перекресток Морского проспекта и улицы Терешковой в Академгородке принесли букеты цветов и мягкие игрушки. Их разместили рядом с дорожными ограждениями.

Имена тех, кто принес цветы и игрушки, неизвестны

Имена тех, кто принес цветы и игрушки, неизвестны

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Трагедия произошла вечером 8 июля. Мать была на прогулке с тремя детьми. Старшая дочь переехала дорогу на велосипеде по зебре, а средний сын выехал следом за ней на самокате, тогда его и сбил автомобиль Audi. Мать, которая шла следом с грудным ребенком, подбежала и вытащила его из-под машины. После этого она кричала и просила вызвать скорую помощь. Последствия трагедии попали на видео.

Делом о гибели ребенка занимается Следственный комитет

Делом о гибели ребенка занимается Следственный комитет

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Накануне, 9 июля, стало известно, что за рулем Audi был заместитель директора физматшколы при НГУ. Сейчас мужчина находится в статусе задержанного, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Ранее авторедактор НГС Дмитрий Косенко разбирался, какие обстоятельства могли привести к этой трагедии. Для этого он поговорил с очевидцами, юристами и изучил конфигурацию перекрестка. Читайте об этом в нашем разборе.

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