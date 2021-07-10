Новосибирцы приносят игрушки и цветы на место гибели пятилетнего мальчика в Академгородке

Трагедия произошла вечером 8 июля. Мать была на прогулке с тремя детьми. Старшая дочь переехала дорогу на велосипеде по зебре, а средний сын выехал следом за ней на самокате, тогда его и сбил автомобиль Audi. Мать, которая шла следом с грудным ребенком, подбежала и вытащила его из-под машины. После этого она кричала и просила вызвать скорую помощь. Последствия трагедии попали на видео.