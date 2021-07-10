Новосибирцы приносят игрушки и цветы на место гибели пятилетнего мальчика в Академгородке

В Новосибирске начали приносить цветы к месту гибели мальчика
Сегодня, 10 июля, жители новосибирска обустроили небольшой мемориал на месте гибели пятилетнего мальчика, которого позавчера сбил автомобиль Audi.
На перекресток Морского проспекта и улицы Терешковой в Академгородке принесли букеты цветов и мягкие игрушки. Их разместили рядом с дорожными ограждениями.
Трагедия произошла вечером 8 июля. Мать была на прогулке с тремя детьми. Старшая дочь переехала дорогу на велосипеде по зебре, а средний сын выехал следом за ней на самокате, тогда его и сбил автомобиль Audi. Мать, которая шла следом с грудным ребенком, подбежала и вытащила его из-под машины. После этого она кричала и просила вызвать скорую помощь. Последствия трагедии попали на видео.
Накануне, 9 июля, стало известно, что за рулем Audi был заместитель директора физматшколы при НГУ. Сейчас мужчина находится в статусе задержанного, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Ранее авторедактор НГС Дмитрий Косенко разбирался, какие обстоятельства могли привести к этой трагедии. Для этого он поговорил с очевидцами, юристами и изучил конфигурацию перекрестка. Читайте об этом в нашем разборе.