За всю жизнь столько не заработать! Как выглядит и сколько стоит самое дорогое платье в мире — фото гламурного наряда

Название наряда довольно поэтичное — «Соловей Куала-Лумпура». По мнению многих модных экспертов, Файзол Абдулла сотворил шедевр, шикарное платье было представлено в 2009 году на малазийском показе моды STYLO Fashion GrandPrix KL. После этого никто не смог повторить его рекорд.



Цвет для платья был выбран тоже самый дорогой — бургунди, материал — тафта и шелк. Россыпь из 751 бриллианта украшает необычный подол и шлейф. Но главным камнем на этом наряде, конечно, стал бриллиант грушевидной формы весом 70 карат.