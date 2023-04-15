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За всю жизнь столько не заработать! Как выглядит и сколько стоит самое дорогое платье в мире — фото гламурного наряда

Спорим, каждая женщина бы смотрелась в таком как королева

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Некоторые критиковали платье за излишнюю тяжеловесность в прямом и переносном смысле

Некоторые критиковали платье за излишнюю тяжеловесность в прямом и переносном смысле

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Все самое-самое всегда привлекает внимание общественности и СМИ. Интересно же, как выглядит вещь, которая стоит столько, что такую сумму даже представить себе сложно. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели на самое дорогое платье в мире (еще никто не сделал дороже), и, конечно же, оно... вечернее и красное, как по-другому.

Малайзийский модельер Файзол Абдулла известен тем, что создал самое дорогое вечернее платье в мире — стоимостью 30 млн долларов. Наряд украшен 751 бриллиантом общим весом свыше 1000 карат от ювелирной марки Mouawad.

А что, на выпускной бы подошло

А что, на выпускной бы подошло

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Название наряда довольно поэтичное — «Соловей Куала-Лумпура». По мнению многих модных экспертов, Файзол Абдулла сотворил шедевр, шикарное платье было представлено в 2009 году на малазийском показе моды STYLO Fashion GrandPrix KL. После этого никто не смог повторить его рекорд.

Цвет для платья был выбран тоже самый дорогой — бургунди, материал — тафта и шелк. Россыпь из 751 бриллианта украшает необычный подол и шлейф. Но главным камнем на этом наряде, конечно, стал бриллиант грушевидной формы весом 70 карат.

Вот так шедевр смотрится сзади

Вот так шедевр смотрится сзади

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Нашлись и те, кто критиковали наряд, мол, выглядит не утонченным и тяжеловесным. Однако сложно спорить с тем, что это платье просто ослепляет.

Как выглядит самый дорогой дом в мире

Всем нам любопытно, как живут богатые и знаменитые. Какую недвижимость выбирают те, кто может себе позволить все, что угодно. Мы вспомнили историю самого дорогого дома в мире. А мы с вами помним, что счастье не в деньгах (мы проверяли).

Так выглядит самый дорогой частный дом в мире и его владелец

Так выглядит самый дорогой частный дом в мире и его владелец

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Небоскреб «Антилия» находится в Мумбаи (Индия) и является собственностью бизнесмена Мукеша Амбани. Это индийский предприниматель и самый богатый человек в Индии. Председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries, которая владеет предприятиями, занимающимися энергетикой, нефтехимией, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями по всей Индии. Состояние бизнесмена на 2020 год оценивалось в 64,6 миллиарда долларов.

Но вернемся к «Антилии», которая имеет площадь 37 000 м², это делает ее самым большим частным жилым домом в мире. Общая высота постройки — 173 м, в то время как, например, высота МИД РФ вместе со шпилем — 172 м. Но это еще не все: чтобы поддерживать такое жилье в достойном виде, там должны работать 600 человек персонала ежедневно. Назвали здание в честь мифического острова Антилия в Атлантическом океане, а спроектировали архитекторы из Чикаго, дизайн создавался по подобию цветка лотоса и солнца.

Здание построено так, чтобы выдержать землетрясение в 8 баллов по шкале Рихтера. Оно имеет 9 лифтов в вестибюле и парковку на 168 автомобилей на первых шести этажах. Если у вас сломался автомобиль — не беда, личный автосервис на седьмом этаже решит и эту проблему.

Стало скучно и захотелось культурно провести время — в небоскребе «Антилия» есть свой театр на 50 человек. Также для развлечений предусмотрены спа-салон, несколько бассейнов, висячие сады и бальный зал.

Одна из самых необычных комнат в доме — «снежная», помещение сделано из искусственного снега и льда. Летом эта комната погружает в зиму и помогает справиться с душным климатом.

На верхних этажах есть апартаменты для гостей влиятельной семьи, а на самом верху — резиденция семьи Амбани, в которую входит Мукеш, его супруга — Нита Амбани, мать бизнесмена и трое взрослых детей. Над резиденцией для удобного передвижения располагается 3 вертолетные площадки и центр управления полетами.

Кстати, идея постройки необычного дома принадлежит именно супруге предпринимателя Ните Амбани (на фото третья слева). Строительство необычного здания заняло 7 лет.

Согласно сообщениям СМИ, из-за увеличения стоимости земли в Мумбаи в настоящее время стоимость здания может доходить до 1–2 млрд долларов США, что делает его самым дорогим жильем в мире, в котором проживает одна семья.

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