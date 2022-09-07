Небоскреб с висячими садами и снежной комнатой: смотрим фото самого дорогого дома в мире — в нем живут всего 6 человек

Всем нам любопытно, как живут богатые и знаменитые. Какую недвижимость выбирают те, кто может себе позволить всё, что угодно. Наши коллеги из Wday.ru вспомнили историю самого дорогого дома в мире. А мы с вами помним, что счастье не в деньгах (мы проверяли).

Небоскреб «Антилия» находится в Мумбаи (Индия) и является собственностью бизнесмена Мукеша Амбани. Это индийский предприниматель и самый богатый человек в Индии. Председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании «Reliance Industries», которая владеет предприятиями, занимающимися энергетикой, нефтехимией, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями по всей Индии. Состояние бизнесмена на 2020 год оценивалось в $ 64,6 млрд.