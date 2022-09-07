Небоскреб с висячими садами и снежной комнатой: смотрим фото самого дорогого дома в мире — в нем живут всего 6 человек
Узнаем, кто эти счастливчики, и посмотрим, что находится внутри необычной постройки
Всем нам любопытно, как живут богатые и знаменитые. Какую недвижимость выбирают те, кто может себе позволить всё, что угодно. Наши коллеги из Wday.ru вспомнили историю самого дорогого дома в мире. А мы с вами помним, что счастье не в деньгах (мы проверяли).
Небоскреб «Антилия» находится в Мумбаи (Индия) и является собственностью бизнесмена Мукеша Амбани. Это индийский предприниматель и самый богатый человек в Индии. Председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании «Reliance Industries», которая владеет предприятиями, занимающимися энергетикой, нефтехимией, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями по всей Индии. Состояние бизнесмена на 2020 год оценивалось в $ 64,6 млрд.
Но вернемся к «Антилии», которая имеет площадь
Здание построено так, чтобы выдержать землетрясение в 8 баллов по шкале Рихтера. Оно имеет 9 лифтов в вестибюле и парковку на 168 автомобилей на первых шести этажах. Если у вас сломался автомобиль — не беда, личный автосервис на седьмом этаже решит и эту проблему.
Стало скучно и захотелось культурно провести время — в небоскребе «Антилия» есть свой театр на 50 человек. Также для развлечений предусмотрены спа-салон, несколько бассейнов, висячие сады и бальный зал.
Одна из самых необычных комнат в доме — «снежная», помещение сделано из искусственного снега и льда. Летом эта комната погружает в зиму и помогает справиться с душным климатом.
На верхних этажах есть апартаменты для гостей влиятельной семьи, а на самом верху — резиденция семьи Амбани, в которую входит Мукеш, его супруга — Нита Амбани, мать бизнесмена и трое взрослых детей. Над резиденцией для удобного передвижения располагается 3 вертолетные площадки и центр управления полетами.
Кстати, идея постройки необычного дома принадлежит именно супруге предпринимателя Ните Амбани (на фото третья слева). Строительство необычного здания заняло 7 лет.
Согласно сообщениям СМИ, из-за увеличения стоимости земли в Мумбаи в настоящее время стоимость здания может доходить до 1–2 млрд долларов США, что делает его самым дорогим жильем в мире, в котором проживает одна семья.
Необычные идеи для дома, которые можно повторить
Несколько лет назад NGS.RU рассказывал историю семьи Саитовых — они построили дом с грядками без грязи почти в центре города. Благодаря сноровке отца семейства урожай не мерзнет до первого снега.
Саитовы решили объединить свой дом и дом матери Евгении, а также баню и гараж под одну крышу, чтобы не загромождать участок («неполных 4 сотки») отдельными строениями, говорит владелица. Для огорода у них остался небольшой квадрат.
По словам Салавата Саитова, изначально планировалось, что будут грядки в каскадной конструкции, с углубленным водоемом и автоматической системой полива. Но в итоге задумку упростили и сделали конструкции с так называемыми теплыми грядками.
— Самая большая проблема огородов — это грязь, как дождь пройдет — всё сырое. У нас на дорожках — газонная плиточка, потом засеяли ячейки травой, газонной травой. А на тропинках террасная доска применена. Если пройдет дождь — можно спокойно выйти в огород, ты не испачкаешься. Такая технология грядок у нас первая применена. Не все это принимают. Допустим, к нам приходили знакомые — кому-то нравится, кто-то говорил, что не хватает свободы и пространства. Нас всё устраивает, всё комфортно, — размышляет Евгения Саитова.
Вернемся в столицу нашей родины. Там в апартаментах в «Москва-Сити» мечтают жить многие. Те, кому повезло жить в одном из небоскребов, наслаждаются восхитительным видом на столицу и делают не менее восхитительные фото для соцсетей. MSK1.RU продолжает рассказывать об обитателях самого элитного района Москвы. В прошлом выпуске мы изучили владельцев коммерческой недвижимости в башнях «Город столиц». А теперь рассказали, кому принадлежат апартаменты с 19 по 39-й этаж.
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