Отгородились забором: 5 звезд, которые бросили всё и уехали в деревню (а когда-то они были богаты и знамениты)
Для многих из них слава стала тяжелым бременем, но кто-то не против повторить былые подвиги
Они были успешны, получали большие гонорары, купались в лучах внимания поклонников, а потом хоп — и сбежали в деревню. Теперь огород, куры, козочки и море свободного времени, чтобы вспоминать былые заслуги. Кто-то из нашей подборки обратился к Богу, другие просто устали от постоянного круговорота событий, а кого-то в деревню привела нужда. Наши коллеги из Wday.ru вспомнили звезд, которые ярко сияли, но неожиданно пропали и нашлись в деревнях и селах.
Участник телешоу Роман Тертишный
Экс-участник скандального телепроекта «Дом-2» Май Абрикосов (настоящее имя — Роман Тертишный) живет вдали от городской суеты, но активно следит за событиями в мире шоу-бизнеса, периодически высказываясь в социальных сетях о том, что задевает его за живое.
Чтобы добраться до села Коротояк, где обитает бывшая звезда телешоу, надо проехать поездом
После ухода из проекта он пробовал себя в роли ведущего программы «Тайны» на ТВ-3, снимался в сериале. Но карьера на телевидении не сложилась. Сейчас Роман ведет подсобное хозяйство, занимается огородом, а в соцсетях хвалится выращенными на собственной грядке овощами. Журналистов он не жалует, а в редких интервью признается, что время, проведенное на «Доме-2», потратил впустую, а еще — что очень устал быть «в телевизоре».
Актер Александр Михайлов
Помните фильм «Формула любви»? А этого кудрявого блондина? Актера Александра Михайлова ждал большой успех в карьере, его приглашали сниматься, но он отказался от ролей, ушел из профессии и исчез из поля зрения общественности. Были разные домыслы на тему его исчезновения, но правда оказалась такой: из театра Александр ушел в 1987 году и почти сразу переехал в подмосковное село Гребнево, но от творческой профессии актер по возможности не отказался. Совместно с супругой, актрисой Еленой Михайловой, они исполняют духовные стихи и песнопения.
Актриса Ольга Гобзева
Ольга Гобзева родилась в Москве в 1943 году в семье шофера. Окончив ВГИК, актриса снялась в более чем 40 картинах, таких как «Однажды двадцать лет спустя», «Фокусник» и «Портрет жены художника».
В 1992 году Ольга неожиданно для всех ушла в монастырь, тогда она стала инокиней Русской православной церкви. Но окончательно профессию не оставила, в 2000-х годах была ведущей православной передачи для детей на «Народном радио», а позже вела авторский цикл передач о советских актерах на канале «Спас». От второго брака у Ольги Фроловны есть взрослый сын.
— Что было последним аккордом в пользу принятия иноческого пострига? Я играла главную роль в одном из спектаклей Театра киноактера — такой знойной испанки, мне очень нравилась эта роль, я с большим наслаждением ее играла. Как-то в антракте, в кулисах, я окликнула сына, а он прошел мимо и не отреагировал. Через минуту режиссер мимо прошел, не сказав ни слова. «Странно», — подумала я. Войдя в гримерку, подошла к зеркалу и ужаснулась: я увидела другого человека, другую женщину. Нос с горбинкой, чужое лицо. На меня глядела испанка… И только пошевелив пальцами, поняла, что перед зеркалом стою я. Помню то состояние ужаса, которое охватило меня тогда. Как в тот вечер доиграла спектакль — не помню. Это был последний спектакль в моей жизни. В тот вечер я с ужасом поняла, что впустила в себя другого человека, — рассказывала Ольга Гобзева в интервью «Российской газете».
Певица Юлия Матвеева
Юлию Матвееву долгое время считали ушедшей из жизни, пока она не появилась на публике в новом облике. В настоящее время всеми забытая певица 90-х годов живет в Израиле, в монастыре, и занимается благотворительностью.
В столицу Юлия приехала в 15 лет. Она трудилась администратором у звезд и не скрывала, что активно пыталась сама попасть на сцену через связи с влиятельными мужчинами. Это дало свои плоды: в 17 лет она уже записала пластинку и получила предложение о гастролях в Европе. И вдруг... ушла в монастырь.
Позже Юлия Матвеева расскажет журналистам, что ей привиделся бес, который попытался забрать ее душу, и она взмолилась о пощаде у Бога, пообещав, если выживет, уйти в монастырь. Свое слово женщина сдержала. До того как уехать в Израиль, Юлия, ставшая матушкой Ефросиньей, много лет прожила в российской глубинке.
Актриса Татьяна Агафонова
Актриса Татьяна Агафонова прославилась в далеких 80-х годах благодаря ролям в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие» и «Интердевочка». Однако в 1998 году она решила оставить творческую карьеру и уехала в родную деревню Залазино. Сейчас звезда редко играет в кино, да и на телевидении появляется нечасто.
В 2018 году она приехала на программу «Привет, Андрей!», тогда женщина показала свой дом в деревне и рассказала о домашнем хозяйстве.
— Вот мой дом в селе Залазино. Колодец с очень чистой водой на участке, два огорода. Я стараюсь жить своим хозяйством, всё выращиваю сама. Собственно, огород меня и спас в
Сейчас большую часть времени Татьяна проводит в родном селе. Она с удовольствием работает на огороде на свежем воздухе, сама колет дрова и носит в дом воду из колодца. Тяжелый труд ничуть не смущает Агафонову, но она все же скучает по любимой профессии. Именно поэтому актриса периодически возвращается в Москву, чтобы сыграть небольшие роли в фильмах или сериалах. Последняя картина с ее участием вышла в 2019 году.
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