Отгородились забором: 5 звезд, которые бросили всё и уехали в деревню (а когда-то они были богаты и знамениты)

— Что было последним аккордом в пользу принятия иноческого пострига? Я играла главную роль в одном из спектаклей Театра киноактера — такой знойной испанки, мне очень нравилась эта роль, я с большим наслаждением ее играла. Как-то в антракте, в кулисах, я окликнула сына, а он прошел мимо и не отреагировал. Через минуту режиссер мимо прошел, не сказав ни слова. «Странно», — подумала я. Войдя в гримерку, подошла к зеркалу и ужаснулась: я увидела другого человека, другую женщину. Нос с горбинкой, чужое лицо. На меня глядела испанка… И только пошевелив пальцами, поняла, что перед зеркалом стою я. Помню то состояние ужаса, которое охватило меня тогда. Как в тот вечер доиграла спектакль — не помню. Это был последний спектакль в моей жизни. В тот вечер я с ужасом поняла, что впустила в себя другого человека, — рассказывала Ольга Гобзева в интервью «Российской газете».