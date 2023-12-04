Мороз и солнце, день чудесный: при каких температурах можно не идти в школу детям — ответ мэрии

В мэрии Новосибирска объяснили, при каких температурах дети могут не посещать школу и детские сады. Как объяснили в телеграм-канале администрации, несмотря на изменения погоды, учебный режим в школах организован в штатном режиме.
При морозе -25 градусов в учебные заведения могут не идти дошкольники и дети 1–4 классов, при температуре -30 градусов и ниже — учащиеся 5–9 классов. И при температуре -35 градусов и ниже — ученики 10–11 классов.
— Родители (законные представители) вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы и под свою ответственность, сообщив об этом классному руководителю или в администрацию школы по телефону, затем в письменном виде. В таком случае уроки, пропущенные учеником, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине», — отмечают в департаменте образования мэрии города Новосибирска.
В случае посещения образовательной организации в дни с неблагоприятными погодными условиями необходимо обеспечить сопровождение учащихся начальных классов в школу и обратно домой.
В Новосибирске и области в ближайшие три дня ожидается резкое похолодание, а затем небольшое потепление. Температура может понизиться до -23 градусов.