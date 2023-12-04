Снегопад и ветер до 20 м/с: к Новосибирской области приближаются метель и мороз

В Новосибирске и области в ближайшие три дня ожидается резкое похолодание, а затем небольшое потепление. Прогноз составили синоптики «Западно-Сибирского УГМС».
5 декабря в Новосибирске ночью ожидается похолодание до -20…-22 градусов, днем -5…-7 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем снег. Ветер юго-восточный, ночью силой 4–8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем 6–11 м/с.
В среду, 6 декабря, ночью и утром синоптики прогнозируют -7…-9 градусов, в течение дня возможно понижение температуры до -10…-12 градусов. Ночью ветер юго-восточный силой 4–9 м/с, днем западный 6–11 м/с. Местами сильный снег.
7 декабря ожидается резкое похолодание до -21…-23 градуса ночью и днем. Ветер север-западный ночью 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с, днем 4–9 м/с. Ночью снег, днем небольшой снег.
В ночь на вторник в Новосибирской области самые низкие температуры ожидаются на севере региона, до -28 градусов. В целом по температура составит -17…-23 градуса. Днем с приближением теплого фронта температура поднимется до -4…+1 градуса на юго-востоке. Возможны порывы ветра до 16 м/с. Умеренный снег, местами метели.
6 декабря ожидается сильный снег, гололед, усиление ветра до 20 м/с. Температура ночью -7…-12 градусов, местами -20 градусов. Днем +1…-17 градусов.
7 декабря ветер изменит направление с западного на северо-западный с порывами 20 м/с. Осадки прекратятся на западе Новосибирской области, на востоке местами возможен небольшой снег. Резкое похолодание, ночью и днем температура составит от -18 до-23 градусов, местами до -33 градусов.
Ранее НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на всю зиму, который составили специальные сервисы. Возможно, что в городе похолодает и до -41 градуса.