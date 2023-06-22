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На Алтае четвертые сутки бушует крупный пожар: эвакуировали 184 человека

Площадь пожара достигла 7176 гектаров

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Пожар тушат 256 человек

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В Егорьевском районе Алтайского края с 19 июня тушат крупный пожар. По последним данным, его площадь составляет 7176 гектаров.

Сейчас в тушении пожара задействованы силы и средства Боровлянского лесхоза, учреждения по защите лесов региона «Алтайлес», ГУ МЧС и арендаторов лесных участков: 256 человек личного состава и 100 единиц техники.

— Контролирует ситуацию с воздуха вертолет Robinson. Также для тушения пожара с воздуха задействован самолет-амфибия ВЕ200 ЧС, — говорится в сообщении Минприроды края.

В правительстве Алтайского края добавили, что ситуацию усугубляет сухая и ветреная погода с порывами до 20 м/с.

Пожар в Егорьевском районе начался 19 июня

Пожар в Егорьевском районе начался 19 июня

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Пожар в Егорьевском районе начался 19 июня. Ближайший к месту возгорания населенный пункт находится в 9 километрах, сообщает МЧС. Эвакуировали 184 человека из детского психоневрологического интерната и туберкулезной больницы. Пять сёл Егорьевского района Алтайского края находятся в зоне потенциального риска.

Следователи возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело

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Из-за сильного задымления на участке дороги К-03 от Новоегорьевского до села Волчиха ограничили движение. Алтайские следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ (Уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Из-за возможной опасности эвакуировали подопечных детского психоневрологического интерната и туберкулезной больницы

Из-за возможной опасности эвакуировали подопечных детского психоневрологического интерната и туберкулезной больницы

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От пожаров страдают и животные

От пожаров страдают и животные

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В Республике Алтай тем временем продолжают бороться с крупным паводком. Затопило даже электростанцию, под угрозой оказался мост. Причины наводнения объясняют тем, что из-за аномальной жары снег на вершинах гор начал быстро таять. Уровень воды поднялся в реках Чулышман, Каракудюр, Башкаус.

Десятки жителей республики пришлось поселить в школе, так как в их домах пока вода. В одно из сёл 13 июня приехали спасатели, в МЧС сообщают, что отрезанных от транспортного сообщения населенных пунктов пока нет.

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