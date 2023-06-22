На Алтае четвертые сутки бушует крупный пожар: эвакуировали 184 человека

В Егорьевском районе Алтайского края с 19 июня тушат крупный пожар. По последним данным, его площадь составляет 7176 гектаров.

Сейчас в тушении пожара задействованы силы и средства Боровлянского лесхоза, учреждения по защите лесов региона «Алтайлес», ГУ МЧС и арендаторов лесных участков: 256 человек личного состава и 100 единиц техники.

