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Спасателей переправляют на вертолете: на Алтае продолжают бороться с паводком

Жителей размещают в школе, один из населенных пунктов перевели на дизельный генератор

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Жителей одного из районов разместили в школе

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В Республике Алтай продолжает затапливать дома и участки, жителей размещают в школе, спасателей переправляют с помощью вертолетов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

В селе Балыкча подтоплено 120 приусадебных участков, 30 жилых домов, машинное отделение минигидроэлектростанции Кайру. Населенный пункт перевели на энергообеспечение от дизельного генератора.

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Видео: ГУ МЧС по Республике Алтай

В средней Челушманской школе разместили 44 человека, из них — 22 ребенка. Также в зону подтопления попал населенный пункт Кара-Кудюр, где подтопило 3 приусадебных участка. В поселке Коо подтоплена дизельная электростанция, а в населенном пункте Чибиля есть угроза мостовому переходу, в Улаганском районе действует режим ЧС.

— С помощью авиации в населенный пункт Балыкча отправлены спасатели (7 человек республиканского поисково-спасательного отряда и 4 человека Алтайского ПСО) с необходимым оборудованием, оперативные группы правительства Республики Алтай и Главного управления. Также для пополнения запасов отправлены продукты питания, — сообщили в пресс-службе.

Вчера стало известно, что на Алтае за сутки уровень рек на Алтае подскочил, затопило электростанцию.

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