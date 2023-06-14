Спасателей переправляют на вертолете: на Алтае продолжают бороться с паводком

В Республике Алтай продолжает затапливать дома и участки, жителей размещают в школе, спасателей переправляют с помощью вертолетов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.
В селе Балыкча подтоплено 120 приусадебных участков, 30 жилых домов, машинное отделение минигидроэлектростанции Кайру. Населенный пункт перевели на энергообеспечение от дизельного генератора.
В средней Челушманской школе разместили 44 человека, из них — 22 ребенка. Также в зону подтопления попал населенный пункт Кара-Кудюр, где подтопило 3 приусадебных участка. В поселке Коо подтоплена дизельная электростанция, а в населенном пункте Чибиля есть угроза мостовому переходу, в Улаганском районе действует режим ЧС.
— С помощью авиации в населенный пункт Балыкча отправлены спасатели (7 человек республиканского поисково-спасательного отряда и 4 человека Алтайского ПСО) с необходимым оборудованием, оперативные группы правительства Республики Алтай и Главного управления. Также для пополнения запасов отправлены продукты питания, — сообщили в пресс-службе.
Вчера стало известно, что на Алтае за сутки уровень рек на Алтае подскочил, затопило электростанцию.