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Стало хуже: за сутки уровень рек на Алтае подскочил — затопило электростанцию, под угрозой мост

В зоне подтопления оказались сотни домов

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Тяжелая ситуация сложилась в Улаганском районе

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В Республике Алтай продолжают бороться с паводком — в Улаганском районе ситуация ухудшилась. Об этом сообщает 13 июня ГУ МЧС по Республике Алтай.

— Паводковая обстановка в Улаганском районе в селе Балыкча ухудшилась. Зарегистрирован значительный рост уровня воды. На 23:00 12 июня он составляет 760 см (+66 см за сутки), — говорится в оперативной сводке.

Уровень воды поднялся в реках Чулышман, Каракудюр, Башкаус.

— В Балыкче подтоплено 120 приусадебных участков, на которых проживает 414 человек, из них 173 ребенка. Подтоплено 30 жилых домов, в которых проживает 135 человек, из них 85 детей. Социально-значимых объектов нет, — добавили спасатели. — Также в зону подтопления попал населенный пункт Кара-Кудюр, где подтопило 3 приусадебных участка.

Людей размещают в «Челушманской СОШ».

— В малой ГЭС Кайру затопило машинное отделение. Населенный пункт Балыкча переведен на энергообеспечение от дизельного генератора. В Коо подтоплена дизельная электростанция. В Чибиля существует угроза мостовому переходу, — сообщили в МЧС.

Из-за паводка серьезно поднялся уровень реки Катунь.

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