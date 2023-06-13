Стало хуже: за сутки уровень рек на Алтае подскочил — затопило электростанцию, под угрозой мост

В Республике Алтай продолжают бороться с паводком — в Улаганском районе ситуация ухудшилась. Об этом сообщает 13 июня ГУ МЧС по Республике Алтай.
— Паводковая обстановка в Улаганском районе в селе Балыкча ухудшилась. Зарегистрирован значительный рост уровня воды. На 23:00 12 июня он составляет 760 см (+66 см за сутки), — говорится в оперативной сводке.
Уровень воды поднялся в реках Чулышман, Каракудюр, Башкаус.
— В Балыкче подтоплено 120 приусадебных участков, на которых проживает 414 человек, из них 173 ребенка. Подтоплено 30 жилых домов, в которых проживает 135 человек, из них 85 детей. Социально-значимых объектов нет, — добавили спасатели. — Также в зону подтопления попал населенный пункт Кара-Кудюр, где подтопило 3 приусадебных участка.
Людей размещают в «Челушманской СОШ».
— В малой ГЭС Кайру затопило машинное отделение. Населенный пункт Балыкча переведен на энергообеспечение от дизельного генератора. В Коо подтоплена дизельная электростанция. В Чибиля существует угроза мостовому переходу, — сообщили в МЧС.
Из-за паводка серьезно поднялся уровень реки Катунь.