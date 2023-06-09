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«На Марсе машины плавают»: Алтай захлестнул паводок — дойдет ли вода до Новосибирска?

МЧС ежедневно сообщает о подтоплениях

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Жара сделала свое дело — снег таял слишком стремительно

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Новосибирску не грозит подтопление из-за сильного паводка на Алтае — об этом сообщают синоптики. В чатах туристы и гиды сейчас обсуждают, что из-за аномальной жары снег и ледники тают слишком быстро. Уровень рек на Алтае стремительно поднимается, в том числе и Катуни. Смотрим видео и изучаем обстановку.

«Много домиков затопило»

Самые большие проблемы сейчас складываются в районе долины Чулымшан, а также в Артыбаше.

— Вода поднялась сильно еще с 7 июня. Много домиков затопило в долине Чулымшан и в той стороне. С дорогой проблемы. На Марсе машины плавали, сейчас не знаю как, — объяснил корреспонденту НГС гид Николай. — Было такое половодье, вспомнить если 2014 год. Но все равно проблемы. Скоро вода и к вам придет.

Алтайский Марс — это горный массив посреди Чуйской степи, находится в Кош-Агачском районе. Местные называют это место Красным ущельем. Название получил за особенности породы.

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«Зубы дракона» почти скрыло водой Катуни

Видео: читатель НГС

Уровень многих рек стремительно повышается. Катунь стала еще стремительнее.

В районе Чемал повышение составило почти полметра

В районе Чемал повышение составило почти полметра

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Сколько домов и где затоплены

Подтопления сняли на фото спасатели

Подтопления сняли на фото спасатели

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ГУ МЧС по Республике Алтай сообщает, что река Чулышман в селе Балыкча стоит на уровне 708 сантиметров. Максимально допустимый уровень — 700 сантиметров.

— Остаются подтопленными 68 приусадебных участков с населением 251 человек (124 ребенка). В населенных пунктах Артыбаш и Иогач Турочакского района уровень воды составляет 511 сантиметров (критический 505 сантиметра), — сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

В селе Иогач подтоплено 4 приусадебных участка, с Артыбаше 2 приусадебных участка.

— Для граждан подготовлен пункт временного размещения на базе МОУ «Иогачская СОШ», вместимостью 55 человек. Прогнозируется продолжение повышения уровня рек Катунь и Бия, что может создать угрозу подтопления населенных пунктов, расположенных вблизи этих рек, — предупреждают спасатели.

Населенных пунктов отрезанных от транспортного сообщения нет, но имеются переливы автомобильных дорог на которых движение ограничено. Это Усть-Кокса — Октябрьский, Балыктыюль — Балыкчи, Саратан — Язула. А также участок подъезда селу Артыбаш.

Затопит ли Новосибирск

Вероятность подтопления домов в Новосибирске невысокая.

— Вторая волна паводка, которая наблюдается в верховье Оби — мы ждем ее приход в понедельник-вторник на следующей неделе. К этому готовятся на водохранилище. Нет такого сценария, что нас затопит, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Наталья Кичанова. — И все равно будут потери по ходу ее движения.

Засуха, которая была на Алтае должна сгладить паводок.

— Достаточно сухой период был и почва будет принимать эту воду, — отметила специалист.

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