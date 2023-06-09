«На Марсе машины плавают»: Алтай захлестнул паводок — дойдет ли вода до Новосибирска?

«Много домиков затопило»

Самые большие проблемы сейчас складываются в районе долины Чулымшан, а также в Артыбаше.

— Вода поднялась сильно еще с 7 июня. Много домиков затопило в долине Чулымшан и в той стороне. С дорогой проблемы. На Марсе машины плавали, сейчас не знаю как, — объяснил корреспонденту НГС гид Николай. — Было такое половодье, вспомнить если 2014 год. Но все равно проблемы. Скоро вода и к вам придет.