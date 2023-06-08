«Уровень воды выше критического»: на Алтае ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Таянье снега в горах Алтая из-за аномально жаркой погоды привело к резкому повышению уровня воды в реках. Режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной паводковой ситуации введен 8 июня в Майминском районе республики, пишут «Новости Горного Алтая».
В Балыкче создали запас продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости, ограничен проезд для транспорта на автодороге Балыктуюль — Балыкча. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
— По состоянию на 8 июня 2023 года подтоплено 50 приусадебных участков в селе Балыкча Улаганского района, уровень воды в реке Чулышман составляет 722 сантиметра (критический уровень — 700 сантиметров. — Прим. ред.), — говорится в сообщении МЧС.
27 апреля в реке Корболиха Змеиногорского района Алтайского края обнаружили автомобиль «Нива» с телами трех взрослых людей.