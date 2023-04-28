В небольшой реке Алтайского края утонула «Нива» — в ней погибли три человека

27 апреля в реке Корболиха Змеиногорского района Алтайского края обнаружили автомобиль Нива с телами трех взрослых людей.
Погибшие — муж, жена и их друг. В Следственном комитете раскрыли предварительную информацию о случившемся:
— По предварительным данным следствия, погибшие отдыхали на природе. В какой-то момент они решили переехать реку, однако место проезда оказалось глубоким, и машина затонула. По данному факту проводится доследственная проверка, — сообщили НГС в СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Корреспонденту НГС в СК уточнили, что погибшая женщина работала фельдшером, ей было 35 лет, ее супругу — 33 года, их товарищу — 28 лет.
Ранее в Новосибирске автомобиль утонул в луже возле жилого многоэтажного дома.