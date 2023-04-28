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Тема дняТри человека утонули в машине
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В небольшой реке Алтайского края утонула «Нива» — в ней погибли три человека

Следственный комитет проводит проверку трагического инцидента

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По данным СК, компания ехала на отдых

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27 апреля в реке Корболиха Змеиногорского района Алтайского края обнаружили автомобиль Нива с телами трех взрослых людей.

Погибшие — муж, жена и их друг. В Следственном комитете раскрыли предварительную информацию о случившемся:

— По предварительным данным следствия, погибшие отдыхали на природе. В какой-то момент они решили переехать реку, однако место проезда оказалось глубоким, и машина затонула. По данному факту проводится доследственная проверка, — сообщили НГС в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

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Как вытаскивали автомобиль из реки

Видео: Владислав Шитюк / NGS.RU

Корреспонденту НГС в СК уточнили, что погибшая женщина работала фельдшером, ей было 35 лет, ее супругу — 33 года, их товарищу — 28 лет.

Ранее в Новосибирске автомобиль утонул в луже возле жилого многоэтажного дома.

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