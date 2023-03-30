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Автомобиль утонул возле многоэтажного дома в Новосибирске — видео

Машину доставали из лужи при помощи крана

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Автомобиль заметили около дома № 56 на улице Бородина

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В Новосибирске автомобиль утонул в луже возле жилого многоэтажного дома. Как сообщили в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел около дома № 56 на улице Бородина в Кировском районе города.

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Инцидент произошел примерно в 16:30

Видео: «АСТ-54» / Vk.com

— В Кировском районе у дома № 56 на улице Бородина утонул автомобиль, который пришлось доставать при помощи крана, — сообщили в паблике.

Как сообщил НГС житель Новосибирска Евгений, инцидент произошел примерно в 16:30 на улице Бородина. Знакомые мужчины находились на месте происшествия.

Корреспондент НГС обратился в управляющую компанию «ЦКХ», обслуживающую многоэтажный дом по улице Бородина, 56. В организации корреспонденту издания не смогли прокомментировать ситуацию.

Накануне в Новосибирске на станции метро «Гагаринская» талая вода начала спускаться по ступенькам. За тем, как город утопает в лужах, мы следили в онлайн-трансляции.

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