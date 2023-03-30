Автомобиль утонул возле многоэтажного дома в Новосибирске — видео

В Новосибирске автомобиль утонул в луже возле жилого многоэтажного дома. Как сообщили в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел около дома
— В Кировском районе у дома
Как сообщил НГС житель Новосибирска Евгений, инцидент произошел примерно в 16:30 на улице Бородина. Знакомые мужчины находились на месте происшествия.
Корреспондент НГС обратился в управляющую компанию «ЦКХ», обслуживающую многоэтажный дом по улице Бородина, 56. В организации корреспонденту издания не смогли прокомментировать ситуацию.
Накануне в Новосибирске на станции метро «Гагаринская» талая вода начала спускаться по ступенькам. За тем, как город утопает в лужах, мы следили в онлайн-трансляции.