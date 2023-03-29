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Вход на станцию метро «Гагаринская» залило растаявшим снегом — водопад стекает с трубы на улице

Потоп сняли на видео

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Видео снято сегодня, 29 марта

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В Новосибирске на станции метро «Гагаринская» талая вода начала спускаться по ступенькам. Местная жительница Анна Золотова записала сегодня, 29 марта, на видео, как заливает вход в метро.

— Опять заливает талыми водами метро. Всё сразу. И с потолка. И этим водопадом с улицы, — рассказала читательница НГС.

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Рядом с входом расположена сточная труба, с которой течет вода

Видео: Анна Золотова

Корреспондент НГС направила запросы в пресс-службу метрополитена и в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

Сегодня, 29 марта, в Новосибирске один из самых теплых дней за март. В городе всё начинает таять. За тем, как Новосибирск утопает в лужах, мы следили в онлайн-трансляции.

ЛужиМетроВеснаТалая вода
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