Вход на станцию метро «Гагаринская» залило растаявшим снегом — водопад стекает с трубы на улице

В Новосибирске на станции метро «Гагаринская» талая вода начала спускаться по ступенькам. Местная жительница Анна Золотова записала сегодня,
— Опять заливает талыми водами метро. Всё сразу. И с потолка. И этим водопадом с улицы, — рассказала читательница НГС.
Корреспондент НГС направила запросы в пресс-службу метрополитена и в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.
Сегодня, 29 марта, в Новосибирске один из самых теплых дней за март. В городе всё начинает таять. За тем, как Новосибирск утопает в лужах, мы следили в онлайн-трансляции.