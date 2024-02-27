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«Будем жечь чучела»: как в Новосибирске отметят Масленицу и перекроют ли улицу Ленина

Скоро придется снова жарить блины

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Сжигание чучела — обязательная традиция на масленицу

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В Новосибирске масленицу будут отмечать во всех парках города, сообщила корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова. Масленица в 2024 году будет отмечаться с 11 по 17 марта.

— Праздничные мероприятия будут проходить в каждом парке Новосибирска. Подробную программу мы опубликуем в начале следующей недели. Чучела жечь будем, конечно, но только там где это возможно с соблюдением всех норм по пожарной безопасности, — объяснила Анна Терешкова.

Никаких ограничений для движения машин в праздник не предполагается.

— Улицу Ленина мы не будем на масленицу делать пешеходной, — заверила вице-мэр.

Как отмечали масленицу в прошлом году, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

Какая масленица без блинов? НГС поговорил с диетологами о том, каким маслам для жарки стоит отдать предпочтение (некоторые варианты оказались весьма экзотичными) и какие вещества в привычном масле могут нанести вред здоровью.

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МасленицаПраздникАнна ТерешковаПарки
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