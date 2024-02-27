«Будем жечь чучела»: как в Новосибирске отметят Масленицу и перекроют ли улицу Ленина

В Новосибирске масленицу будут отмечать во всех парках города, сообщила корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова. Масленица в 2024 году будет отмечаться с 11 по 17 марта.



— Праздничные мероприятия будут проходить в каждом парке Новосибирска. Подробную программу мы опубликуем в начале следующей недели. Чучела жечь будем, конечно, но только там где это возможно с соблюдением всех норм по пожарной безопасности, — объяснила Анна Терешкова.