«Будем жечь чучела»: как в Новосибирске отметят Масленицу и перекроют ли улицу Ленина

В Новосибирске масленицу будут отмечать во всех парках города, сообщила корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова. Масленица в 2024 году будет отмечаться с 11 по 17 марта.
— Праздничные мероприятия будут проходить в каждом парке Новосибирска. Подробную программу мы опубликуем в начале следующей недели. Чучела жечь будем, конечно, но только там где это возможно с соблюдением всех норм по пожарной безопасности, — объяснила Анна Терешкова.
Никаких ограничений для движения машин в праздник не предполагается.
— Улицу Ленина мы не будем на масленицу делать пешеходной, — заверила вице-мэр.
Как отмечали масленицу в прошлом году, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.
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