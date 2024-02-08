Масленица близко: на каком масле можно печь блины без вреда для здоровья, а от какого отказаться навсегда — объясняют диетологи

Подсолнечное масло

Виктория Порошкова — врач диетолог-нутрициолог.

Подсолнечное масло можно назвать самым распространенным в России. Его используют для жарки мяса и овощей, добавляют в выпечку и салаты. Популярности способствует не только его привычность, но и невысокая цена.



Как объясняет Виктория Порошкова, однозначно говорить о том, вредное это масло или полезное, нельзя. Но нужно учитывать его особенности. Этот продукт содержит большое количество Омега-6 — ненасыщенных жирных кислот.



— У нас в рационе должны быть насыщенные и ненасыщенные жиры. И те, и другие должны быть в сбалансированном количестве, то есть примерно поровну. Проблема современного питания в том, что у нас очень много Омега-6 и очень мало Омега-3. Так вот, подсолнечное масло — это источник Омега-6 жирных кислот. Оно у нас есть в хлебе, в выпечке, кондитерских изделиях, — рассказала диетолог.