В сливочном масле нашли больше нарушений, чем в другой новосибирской молочке — как наказывают производителей

В Новосибирской области сливочное масло производят с нарушениями чаще, чем другие молочные продукты. Об говорится в ответе регионального Роспотребнадзора на запрос НГС.
Предприятия, которые производят молочную продукцию, находятся на особом контроле Управления. Роспотребнадзор ежегодно проводит плановые контрольно-надзорные мероприятия. В 2023 году специалисты выявили нарушения условий хранения, отсутствия полной информации для потребителей, а также единичные пробы молочной продукции, которые не соответствовали техническим регламентам Таможенного союза.
— Основной объем продукции, не соответствующий обязательным требованиям по показателям фальсификации, составляло масло сливочное, — сообщили НГС в Управлении Роспотребнадзора Новосибирской области.
После выявления нарушений производителям выдали предписания. Согласно им, компании должны разработать программу по предотвращению вреда, приостановлении продажи продукции и ее утилизации.
— Нарушения текущего характера устранялись в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, — уточнили в Роспотребнадзоре.
Всего за последние пять лет, с 2019 года, в Новосибирской области уменьшилось количество нестандартных проб молочной продукции и выявленных нарушений.
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