freedom
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 4/10
usd 87.68
eur 96.07
СрочноВ Новосибирске снова резко потеплеет
Все новости
Все новости

В сливочном масле нашли больше нарушений, чем в другой новосибирской молочке — как наказывают производителей

Проверки в 2023 году проводил Роспотребнадзор

452

За последние пять лет количество нарушений при производстве молочной продукции уменьшилось

Поделиться

В Новосибирской области сливочное масло производят с нарушениями чаще, чем другие молочные продукты. Об говорится в ответе регионального Роспотребнадзора на запрос НГС.

Предприятия, которые производят молочную продукцию, находятся на особом контроле Управления. Роспотребнадзор ежегодно проводит плановые контрольно-надзорные мероприятия. В 2023 году специалисты выявили нарушения условий хранения, отсутствия полной информации для потребителей, а также единичные пробы молочной продукции, которые не соответствовали техническим регламентам Таможенного союза.

— Основной объем продукции, не соответствующий обязательным требованиям по показателям фальсификации, составляло масло сливочное, — сообщили НГС в Управлении Роспотребнадзора Новосибирской области.

После выявления нарушений производителям выдали предписания. Согласно им, компании должны разработать программу по предотвращению вреда, приостановлении продажи продукции и ее утилизации.

— Нарушения текущего характера устранялись в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Всего за последние пять лет, с 2019 года, в Новосибирской области уменьшилось количество нестандартных проб молочной продукции и выявленных нарушений.

Ранее НГС поговорил с экспертами и выяснил, есть ли разница в составе пастеризованного, ультрапастеризованного и свежего молока, и какое из них полезней. Читайте подробности в этом материале.

По теме

МолокоМолочная продукцияСливочное маслоРоспотребнадзор Новосибирской области
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter