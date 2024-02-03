Когда Масленица в 2024 году: календарь праздника встречи весны

О Масленице мы без труда узнаем по аппетитному аромату блинов с кухни. Но если вы хотите заранее узнать, когда наступит праздник весны, придется применить немного математических знаний. Потому что у праздника нет строго определенных дат. Чтобы вам было проще, мы расскажем, как высчитывать праздничные дни и когда Масленица в 2024 году.
Чтобы узнать, когда пройдет масленичная неделя, нужно от даты православной Пасхи вычесть 48 дней — так мы узнаем дату Великого поста, который начинается сразу после Масленицы.
В 2024 году Пасха пройдет 5 мая, а Великий пост начинается 18 марта. Получается, что Масленица пройдет с 11 по 17 марта.
По традиции, вся масленичная неделя была насыщена на события: в понедельник, который назывался «Встреча», люди готовили развлечения на предстоящий праздник, ходили в гости и пекли первый масленичный блин — его отдавали нуждающимся, чтобы они помянули души умерших родственников. Также в первый день Масленицы делали и ставили чучело, которое сожгут через неделю.
Вторник по традиции называется «Заигрыши» — начинаются уличные игры и катания с горок. На второй день принято ходить в гости к знакомым и родным, но главное — молодые начинают ходить на смотрины и искать себе вторую половинку.
Среда, она же «Лакомки», посвящена тещиным блинам — в этот день зять приходил в гости к матери жены на блины. Разумеется, шел в гости он не один: с собой он брал всех друзей и родных.
С четверга начинается настоящий разгул. Буквально — в «Широкий разгул» люди переставали работать и начинали веселиться по полной. В этот день катались с ледяных горок, водили хороводы, пели песни. На ярмарках проводились состязания в ловкости, силе и сноровке. Именно в четверг на реке сходились в «стенке на стенку» жители деревень: бились крепко, но по-праздничному — удары ниже пояса и по затылку не разрешались.
В пятницу проводился день — обратка среды: если на третий день теща угощала зятя, то на этот раз мать жены приходила в гости на блины. Вместе со всеми родственниками и друзьями, разумеется.
Суббота посвящалась золовкам — молодые девушки приглашали в гости сестер мужа, угощали их и дарили подарки.
Главный же день масленицы — воскресенье. Именно тогда начинаются массовые гуляния и проводы зимы. В этот день принято просить друг у друга прощения и сжигать чучело Масленицы, прощаясь с зимой.