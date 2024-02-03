Когда Масленица в 2024 году: календарь праздника встречи весны

По традиции, вся масленичная неделя была насыщена на события: в понедельник, который назывался «Встреча», люди готовили развлечения на предстоящий праздник, ходили в гости и пекли первый масленичный блин — его отдавали нуждающимся, чтобы они помянули души умерших родственников. Также в первый день Масленицы делали и ставили чучело, которое сожгут через неделю.



Вторник по традиции называется «Заигрыши» — начинаются уличные игры и катания с горок. На второй день принято ходить в гости к знакомым и родным, но главное — молодые начинают ходить на смотрины и искать себе вторую половинку.

