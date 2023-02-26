Трехметровый блин и горящие чучела: как новосибирцы отметили Масленицу — фоторепортаж с народных гуляний

С 20 по 26 февраля новосибирцы праздновали Масленую неделю. С широким размахом в разных районах области прошли массовые гулянья. Поесть блинов и проводить зиму собрались тысячи сибиряков. Читатели НГС поделились кадрами с общественных гуляний, а мы в одном фоторепортаже собрали яркие моменты праздника.
Ранее в Новосибирском дельфинарии решили накормить рыб и акул блинами в честь Масленицы. Морские обитатели с радостью полакомились не обычными блинами, которые привыкли есть люди, а деликатесами из кальмара.