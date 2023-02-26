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Тема дняМагнитная буря приближается к Новосибирску
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Трехметровый блин и горящие чучела: как новосибирцы отметили Масленицу — фоторепортаж с народных гуляний

На смену Масленой недели придет Великий пост

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Широко Масленицу отметили в Новосибирске

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С 20 по 26 февраля новосибирцы праздновали Масленую неделю. С широким размахом в разных районах области прошли массовые гулянья. Поесть блинов и проводить зиму собрались тысячи сибиряков. Читатели НГС поделились кадрами с общественных гуляний, а мы в одном фоторепортаже собрали яркие моменты праздника.

Самая популярная традиция Масленицы — бесспорно, выпекание блинов. Еще с древности считалось, что каждый блин символизирует Солнце

Самая популярная традиция Масленицы — бесспорно, выпекание блинов. Еще с древности считалось, что каждый блин символизирует Солнце

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По традиции, чем больше блинов испечет человек, тем больше радостных и солнечных дней принесет ему этот год. Так, трехметровый блин испекли в селе Ленинском

По традиции, чем больше блинов испечет человек, тем больше радостных и солнечных дней принесет ему этот год. Так, трехметровый блин испекли в селе Ленинском

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А ростовые куклы с удовольствием веселили и фотографировались со всеми желающими

А ростовые куклы с удовольствием веселили и фотографировались со всеми желающими

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Спортивные забавы также неотъемлемая часть народных гуляний

Спортивные забавы также неотъемлемая часть народных гуляний

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Во время традиционных масленичных гуляний новосибирцы угощались блинами, перетягивали канат, сжигали чучело, участвовали в различных конкурсах, плясали и радовались наступившей весне

Во время традиционных масленичных гуляний новосибирцы угощались блинами, перетягивали канат, сжигали чучело, участвовали в различных конкурсах, плясали и радовались наступившей весне

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Даже самые маленькие сибиряки не отстают от взрослых и с удовольствием принимают участие в играх и соревнованиях

Даже самые маленькие сибиряки не отстают от взрослых и с удовольствием принимают участие в играх и соревнованиях

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Еще один символ праздника — чучело

Еще один символ праздника — чучело

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По всему региону сибиряки жгли чучело, чтобы как можно скорей выгнать зиму

По всему региону сибиряки жгли чучело, чтобы как можно скорей выгнать зиму

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Жители Новосибирска с радостью наблюдали за праздничным сожжением чучела

Жители Новосибирска с радостью наблюдали за праздничным сожжением чучела

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На смену Масленой недели придет Великий пост, который продлится с 27 февраля до 15 апреля

На смену Масленой недели придет Великий пост, который продлится с 27 февраля до 15 апреля

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Ранее в Новосибирском дельфинарии решили накормить рыб и акул блинами в честь Масленицы. Морские обитатели с радостью полакомились не обычными блинами, которые привыкли есть люди, а деликатесами из кальмара.

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МасленицаНовосибирская область
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