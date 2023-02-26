Акул покормили блинами в честь Масленицы в новосибирском дельфинарии — завораживающее видео

В Новосибирском дельфинарии решили накормить рыб и акул блинами в честь Масленицы. Морские обитатели с радостью полакомились не обычными блинами, которые привыкли есть люди, а деликатесами из кальмара.
— Мы решили, что для рыб и акул тоже стоит сделать сюрприз в праздник Масленицы. Дайвер ежедневно кормит акул, но сегодня для морских обитателей подготовили специальные морские блины. Это не обычные блины, ими кормить акул нельзя. Главный ингредиент — кальмары, — объяснили НГС в пресс-службе «Дельфинии».
На видео заметно, как дайвер достает из специальной банки блины для морских обитателей, а они с удовольствием съедают свой праздничный подарок.
Недавно мы писали о трогательной истории двух морских львиц Лили и Мэри. Они встретились в Новосибирске после 10 лет разлуки. Львицы вдвоем приехали из Чили и проходили дрессировку в Крыму, но потом их разделили.