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Тема дняАкул покормили блинами — завораживающее видео
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Акул покормили блинами в честь Масленицы в новосибирском дельфинарии — завораживающее видео

Морских обитателей порадовали праздничной едой

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Блинами полакомились не только акулы, но и рыбы

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В Новосибирском дельфинарии решили накормить рыб и акул блинами в честь Масленицы. Морские обитатели с радостью полакомились не обычными блинами, которые привыкли есть люди, а деликатесами из кальмара.

— Мы решили, что для рыб и акул тоже стоит сделать сюрприз в праздник Масленицы. Дайвер ежедневно кормит акул, но сегодня для морских обитателей подготовили специальные морские блины. Это не обычные блины, ими кормить акул нельзя. Главный ингредиент — кальмары, — объяснили НГС в пресс-службе «Дельфинии».

На видео заметно, как дайвер достает из специальной банки блины для морских обитателей, а они с удовольствием съедают свой праздничный подарок.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: предоставлено пресс-службой «Дельфинии»

Недавно мы писали о трогательной истории двух морских львиц Лили и Мэри. Они встретились в Новосибирске после 10 лет разлуки. Львицы вдвоем приехали из Чили и проходили дрессировку в Крыму, но потом их разделили.

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МасленицаАкулаБлиныДельфиния
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