Дело о ночном убийстве посетителя магазина: суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор присяжных

Новосибирский областной суд отменил оправдательный судебный приговор Валентину Докутовичу. Его судили за ночное убийство позднего посетителя магазина в посёлке «Семейная сказка» недалеко от Ложка.
Дело рассматривалось в Новосибирском районном суде с участием присяжных, которые полностью оправдали стрелявшего в мае 2023 года.
Информация об апелляции появилась на сайте облсуда. Отмену оправдательного приговора подтвердили представители обеих сторон процесса — адвокаты Ольга Ковалёва и Денис Садовский.
— Отменили оправдательный приговор Докутовичу. Дело направят на новое рассмотрение в суд перовой инстанции в другом составе. Дата нового суда пока не известна, — пояснила представитель потерпевшей стороны адвокат Ольга Ковалёва.
25 ноября 2021 года поздно вечером двое посетителей пришли в магазин поселка «Семейная сказка», находящегося недалеко от Ложка. Хотели купить алкоголь, но магазин уже закрылся, и они начали долбиться в запертые двери. Из частного дома, пристроенного к магазину, вышел сын хозяина торговой точки Валентин Докутович, чтобы разобраться с поздними посетителями. Вышел с карабином «Сайга». Стрелял сначала в воздух, но компания не ушла, и конфликт продолжился. В результате погиб один из пришедших — Илья Струц.
Изначально действия стрелявшего следователи оценивали по статье 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны), но к концу следствия обвинение выдвинули по двум статьям: части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).
Дело разбирал суд присяжных. 30 мая 2023 года вынесен оправдательный вердикт. Докутовича оправдали полностью по обоим преступлениям, несмотря на его признание, что он стрелял. Адвокат потерпевших Ольга Ковалёва сразу заявила, что будет обжаловать приговор. Позднее стало известно, что апелляцию подал и гособвинитель.