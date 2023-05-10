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Тема дняПрисяжные разберут смертельный конфликт у магазина
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Присяжные начали разбирать убийство позднего покупателя в магазине под Новосибирском

Трагедия случилась в ноябре 2021 года, когда двое местных жителей пришли за спиртным в закрытый магазин

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Конфликт, закончившийся убийством, произошел в конце ноября 2021 года на этом месте

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Сегодня, 10 мая, в Новосибирском суде начали рассматривать дело об убийстве позднего посетителя магазина в поселке «Семейная сказка» недалеко от Ложка. О начале судебного процесса корреспонденту НГС рассказала адвокат Ольга Ковалева, защищающая потерпевших — мать и супругу погибшего.

Само убийство произошло 25 ноября 2021 года. Со слов хозяев магазина, пристроенного к частному дому, незнакомцы пришли к ним после 22:00 и потребовали продать спиртное. Начался конфликт, завершившийся убийством одного из вечерних посетителей.

Адвокат Ольга Ковалева сообщила, что дело рассматривает суд присяжных.

— Сегодня огласили экспертизы, протокол осмотра места происшествия, экспертизу по трупу и допросили потерпевшую — жену убитого. В следующим судебном заседании планируется допросить непосредственного участника события, который был там вместе с убитым, а также других свидетелей, — описала адвокат.

Изначально действия стрелявшего в посетителей Валентина Докутовича в СК по НСО оценивали по статье 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны), но к концу следствия обвинение выдвинули по двум статьям: части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия, либо совершенное группой лиц). Копии документов уголовного дела в редакции НГС имеются.

В начале мая НГС рассказал о жителе села Толмачево, который расстрелял незваных гостей, ворвавшихся к нему во двор и начавших избиение хозяев дома.

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