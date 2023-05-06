«Зачем они начали бить Олеську?» Сибиряк во дворе дома расстрелял четырех человек — они пришли с битами, а он защищал семью

Отец одного из участников конфликта, Владимир Константинович, общается с журналистом, задыхаясь буквально через каждое слово. Владимир Константинович, говорят его соседи, сердечник.



— У нас готовилась баня в субботу. Я был дома, а зять Слава с сыном Володей пошли в киоск купить веники. Это где-то после шести было. Дома еще были дочка моя Олеся с шестилетней моей внучкой. Мы сидели дома и слышим какой-то шум в ограде. Слава с сыном вернулись из магазина — зашли во двор, в дом, а какие-то парни — за ними, открыли калитку, и началась драка. В ограде было человек пять, а еще сколько-то было за оградой. Я остался в доме. Боялся, что ребенок выскочит и увидит, а Олеся выходила. На нее нападали. У нее потом сняли повреждения: синяк под глазом, сотрясение, шея ободрана. У сына челюсть сломана, а у зятя мелкие повреждения, — описал журналисту тот злополучный вечер Владимир Константинович, показывая, где потом на их участке расположились трупы нападавших.

