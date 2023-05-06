«Зачем они начали бить Олеську?» Сибиряк во дворе дома расстрелял четырех человек — они пришли с битами, а он защищал семью

Это убийство потрясло всех местных жителей. В конце апреля в селе Толмачево были застрелены двое мужчин: один местный, второй — его знакомый из другого населенного пункта. Еще двое тяжело ранены. Началось всё с банального конфликта в магазинчике, где продавали пиво, а потом всё переместилось во двор одного из сельских жилых домов. И тут сюжет развернулся уже по-тарантиновски: с ворвавшимися на территорию чужого дома непрошенными гостями, буквально штурмовавшими дом, проломленной битой челюстью одного из участников конфликта, попыткой задушить хозяйку дома… В итоге — два трупа и гудящее село, начавшее сбор подписей под обращением к президенту России. В Толмачево боятся, что следствие сделает виновными защищавших свой дом. На месте происшествия побывал корреспондент НГС Илья Калинин, который пообщался как с родственниками участников, так и со свидетелями событий.
Что случилось
В субботу вечером, 29 апреля, в селе Толмачево произошло убийство: местный житель Вячеслав на территории своего дома застрелил из охотничьего ружья двух мужчин, а еще двух тяжело ранил. Один из убитых — житель этого же села Евгений, другие — его гости, не местные — отмечали приезд Евгения после командировки якобы в Донбасс. Кто-то был из Коченево, кто-то — из Новосибирска.
Непосредственные участники трагедии дали в полиции подписку о неразглашении, поэтому корреспондент НГС общался с другими свидетелями этой истории. Жители с журналистом разговаривали охотно, говорят, все в шоке: никогда у них в селе не было еще подобной жути.
Отец одного из участников конфликта, Владимир Константинович, общается с журналистом, задыхаясь буквально через каждое слово. Владимир Константинович, говорят его соседи, сердечник.
— У нас готовилась баня в субботу. Я был дома, а зять Слава с сыном Володей пошли в киоск купить веники. Это где-то после шести было. Дома еще были дочка моя Олеся с шестилетней моей внучкой. Мы сидели дома и слышим какой-то шум в ограде. Слава с сыном вернулись из магазина — зашли во двор, в дом, а какие-то парни — за ними, открыли калитку, и началась драка. В ограде было человек пять, а еще сколько-то было за оградой. Я остался в доме. Боялся, что ребенок выскочит и увидит, а Олеся выходила. На нее нападали. У нее потом сняли повреждения: синяк под глазом, сотрясение, шея ободрана. У сына челюсть сломана, а у зятя мелкие повреждения, — описал журналисту тот злополучный вечер Владимир Константинович, показывая, где потом на их участке расположились трупы нападавших.
Позже в разговоре с корреспондентом НГС одна из сельчанок рассказывала, что слышала пять выстрелов: один, а потом еще четыре. Жители, с кем пообщался журналист, все были возмущены и искренне не понимали одного: если приспичило драться — дерись на улице. А в дом чужой лезть без разрешения, да еще и кидаться там на всех — не по правилам.
— Нет, я понимаю. Ну разбирались бы на улице и разбирались, сюда зачем рваться? Один-два друга… А так они бы затоптали нас. Не пойму я таких людей, — отрешенно, глядя куда-то вдаль, произносит, хватая воздух ртом, Владимир Константинович.
В это время, заметив чужаков — корреспондента с фотографом, возле машины НГС стали собираться жители. Они желали общаться.
— Как бы и что бы там ни произошло, но зайти в чужую ограду… Он (Вячеслав. — Прим. ред.) что, ворота открыл и сказал: «велкам» — заходите? Я думаю, ребята искали в тот день приключения, — озвучивает тут же мысль жительница Толмачево Светлана. А стоящая рядом пожилая Антонина вторит: «На улице — это на улице разборки. Но не дома же!»
— Я думаю, выбор там такой был: или самим лечь — семью положить, или кого-то положить. Какой выход из этой ситуации? Он (Вячеслав. — Прим. ред.) семью защитил… Тут в переулке сосед живет, сейчас на работе, он один из первых всё увидел и помогал потом. Он мне рассказывал, как там орали, что убивать пришли. <...> Это как ситуация однажды у нас в селе была, когда один порезал другого. Когда он (порезавший. — Прим. ред.) освободился, я спросил его: «Зачем порезал?» На что он ответил: «А был выбор, когда на тебя шесть или семь человек с цепями и битами идут? Что бы сделал ты?» — рассказал один из местных жителей Дмитрий.
Начало конфликта в магазине
Конфликт этот, как все рассказывают, начался в магазине. Вячеслав и Владимир зашли купить к бане, помимо веника, еще и пиво, когда столкнулись с подвыпившей компанией Евгения. А компания эта, как сообщили журналисту и работники магазина, и посетители, вела себя неадекватно еще до появления мужчин.
— Женьку мы очень хорошо знаем. Он мальчишка неплохой по своей натуре, но, извините за выражение, залупастый. Всегда на свою задницу искал приключения. Я к нему хорошо относилась, но всегда повторяла: «Женька, ты на свою жопу приключений найдешь». Как я поняла со слов покупателей, которые тогда были, его подзюзюкал друг, который с ним был. Женька, может, пальцы бы погнул, повыступал, но в итоге сел бы в машину и уехал. А вот друг ему всё повторял: «Поехали, поехали! Сейчас ему (нецензурный синоним слова "лицо") набьем! Поехали!» В общем, вели себя неадекватно. И ребенка еще перепугали, который был тут с женщиной, — рассказала хозяйка магазина.
О том, как компания Евгения доставала в магазине и других покупателей, рассказала журналисту работавшая в тот день продавщица Екатерина.
— Женя со своими друзьями зашел в магазин, а у меня стояли покупатели. И начался конфликт: зашедшие начали оскорблять покупателей. Но драки не случилось, все вышли на улицу. А тут как раз подошли Вова со Славой. Первые ребята, которых оскорбляли Евгений с друзьями, уехали на своей машине, и тогда они (компания Евгения. — Прим. ред.) вернулись в магазин и начали конфликтовать уже с Вовой и Славой. И там уже оскорбления посыпались: и на П, и на Х. Друг Жени вступил в конфликт и начал оскорблять Славу вплоть до того, что сказал: «Я тебя обоссу» — и ударил его. Тогда Слава с Женей развернулись, мол, ну их на хрен, и ушли из магазина. Даже пиво не дождались. А эта компания садится в машину, и кто-то кричит Женьке: «Давай быстро в машину, посмотрим, где они живут, и им (нецензурный синоним слова "конец")!» Потом рассказывали, что они доехали до дома Евгения, взяли биты или палки и побежали к дому, где всё и случилось, — описала события продавец Екатерина.
Корреспондент НГС поговорил и с покупательницей, которая застала самое начало конфликта между пьяной компанией и Владимиром с Вячеславом.
— Я с родственницей вошла в магазин и видела, как трое пьяных ребят одного прессовали. Говорили, что они такие герои, вернулись с ***, а он тут ничего не делает. Продавец просила их выйти. Они прям реально его прессовали: он их просто боялся. А они на него прям налегали. Там даже русского слова не было, кроме мата. Один меня оттолкнул, когда я к прилавку проходила, — мол, куда ты лезешь! Я всё в шутку свела: девочкам, мол, надо уступать. Один из них был в [камуфляжной] форме и кепке, никаких знаков не было, а остальные — в гражданке. У этого, в камуфляже, штаны по колено были закатаны. Я обратила внимание, потому что он ногами всё того тыркал — то пнет, то толкнет, — рассказала свидетельница конфликта Наталья.
Хозяйка магазина замечает, что свидетелей было много. Они потом, когда узнали о трагедии, приходили и говорили, что готовы рассказывать следователям о неадекватном поведении пьяной компании.
— Ребята из той компании на свою задницу искали приключения: им нужно было с кем-то подраться. Если бы они на улице подрались — понятно. Но они переборщили. Зачем они в дом зашли и начали бить Олеську? За что они людей били, не могу понять? Славка после этого рассказывал: «Я ж им сказал: "Пацаны, уходите"… А они меня даже не слышали». Это когда они (нападавшие. — Прим. ред.) уже их били. И когда один начал жену Славки душить и говорить, мол, я тебя буду сейчас (нецензурный синоним слова «насиловать»). И Славка мне говорит: «Ты не представляешь состояние, когда твою жену душат и говорят, что будут (нецензурный синоним слова "насиловать"). А я им: "Уходите, я буду стрелять!" Но они словно меня не слышали, в азарт вошли». Он даже выстрелил сначала — куда-то в сторону, — взволнованно описывает события хозяйка магазина.
Соседи — про участников трагедии
Всех своих земляков — и Владимира с Вячеславом, и Евгения — жители, в принципе, описывают как нормальных ребят. Максимум — погибшего Евгения охарактеризовали как задиристого, но при этом на откровенную дурь не способного.
— Мы сколько с ним (с Евгением. — Прим. ред.) соседями живем, никаких конфликтов не было. Даже здесь, когда к нему ребята приехали, жарили шашлыки, ничего не орали, не кричали… Не, мужик хороший, ничего плохого не скажешь. Так и напиши, я от своих слов не отказываюсь, — положительно описал соседа живущий напротив его дома Сергей Новоселов.
Про Владимира и Вячеслава тем более никто ничего плохого не вспомнил. Говорят, они абсолютно нормальные парни: один работает грузчиком тут же, в деревне, второй — кем-то вроде кладовщика в одной из частных фирм на территории военного городка возле Толмачево. Вячеслав увлекается охотой. Супруга его — швея.
— Слава по натуре человек спокойный. Никогда грубого слова не скажет. Он вообще мухи не обидит. Он такой — хи-хи, ха-ха. Славка вообще молчал во время всего этого конфликта в магазине. Когда началось вот это: «Я тут на *** был, а вы тут сидите и пиво попиваете!» На что Володя тогда сказал, мол, позовут нас, и мы пойдем. И стал потихонечку Славку уводить, — рассказала хозяйка магазина.
— Ну если бы они (Владимир с Вячеславом. — Прим. ред.) хотели, то и возле пивнушки бы тех положили. Но они же ушли от конфликта, пришли домой, а этим (пьяной компании. — Прим. ред.), видимо, мало было. И они прошли за ними, — рассуждает один из жителей Толмачево, Борис.
Что происходи сейчас
В среду, 3 мая, убитого жителя села Толмачево похоронили на одном из новосибирских кладбищ. Сосед Сергей Новоселов рассказывает, что на прощание у дома Евгения собралось очень много людей: заполнена была вся улица. Приехал оркестр из музыкантов в военной форме. У Евгения остались супруга и две взрослые дочери: студентка и школьница. И дом, вроде как приобретенный в ипотеку…
В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что по происшествию в Толмачево возбуждено уголовное дело. Пока следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
А жители села в это время планируют собрать подписи председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту России. Говорят, опасаются, что виновным в этой истории могут выставить Вячеслава, который, по их мнению, застрелил нападавших, защищая семью.
В конце марта НГС рассказал про конфликт в селе Ленинском, когда одна из местных жительниц обнаружила, как ей показалось, ячейку «ЧВК Редан». Женщина обвинила своих односельчан чуть ли не в экстремизме.