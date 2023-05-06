freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 3/10
usd 76.82
eur 84.91
Тема дняРазбор аварии на Бердском шоссе
Все новости
Все новости
Эксклюзив

«Зачем они начали бить Олеську?» Сибиряк во дворе дома расстрелял четырех человек — они пришли с битами, а он защищал семью

Мужчина собирался пойти в баню, но столкнулся с нетрезвой компанией земляков: двое погибли, двое ранены

775

Во дворе этого доме случилась трагедия, которая потрясла всё село Толмачево

Поделиться

Это убийство потрясло всех местных жителей. В конце апреля в селе Толмачево были застрелены двое мужчин: один местный, второй — его знакомый из другого населенного пункта. Еще двое тяжело ранены. Началось всё с банального конфликта в магазинчике, где продавали пиво, а потом всё переместилось во двор одного из сельских жилых домов. И тут сюжет развернулся уже по-тарантиновски: с ворвавшимися на территорию чужого дома непрошенными гостями, буквально штурмовавшими дом, проломленной битой челюстью одного из участников конфликта, попыткой задушить хозяйку дома… В итоге — два трупа и гудящее село, начавшее сбор подписей под обращением к президенту России. В Толмачево боятся, что следствие сделает виновными защищавших свой дом. На месте происшествия побывал корреспондент НГС Илья Калинин, который пообщался как с родственниками участников, так и со свидетелями событий.

Один из жителей открыл огонь по незваным гостям, ворвавшимся к нему во двор

Один из жителей открыл огонь по незваным гостям, ворвавшимся к нему во двор

Поделиться

Что случилось

В субботу вечером, 29 апреля, в селе Толмачево произошло убийство: местный житель Вячеслав на территории своего дома застрелил из охотничьего ружья двух мужчин, а еще двух тяжело ранил. Один из убитых — житель этого же села Евгений, другие — его гости, не местные — отмечали приезд Евгения после командировки якобы в Донбасс. Кто-то был из Коченево, кто-то — из Новосибирска.

Непосредственные участники трагедии дали в полиции подписку о неразглашении, поэтому корреспондент НГС общался с другими свидетелями этой истории. Жители с журналистом разговаривали охотно, говорят, все в шоке: никогда у них в селе не было еще подобной жути.

Владимир Константинович, рассказывая о трагедии, хватает воздух ртом, словно оказавшаяся на суше рыба: он сердечник

Владимир Константинович, рассказывая о трагедии, хватает воздух ртом, словно оказавшаяся на суше рыба: он сердечник

Поделиться

Отец одного из участников конфликта, Владимир Константинович, общается с журналистом, задыхаясь буквально через каждое слово. Владимир Константинович, говорят его соседи, сердечник.

— У нас готовилась баня в субботу. Я был дома, а зять Слава с сыном Володей пошли в киоск купить веники. Это где-то после шести было. Дома еще были дочка моя Олеся с шестилетней моей внучкой. Мы сидели дома и слышим какой-то шум в ограде. Слава с сыном вернулись из магазина — зашли во двор, в дом, а какие-то парни — за ними, открыли калитку, и началась драка. В ограде было человек пять, а еще сколько-то было за оградой. Я остался в доме. Боялся, что ребенок выскочит и увидит, а Олеся выходила. На нее нападали. У нее потом сняли повреждения: синяк под глазом, сотрясение, шея ободрана. У сына челюсть сломана, а у зятя мелкие повреждения, — описал журналисту тот злополучный вечер Владимир Константинович, показывая, где потом на их участке расположились трупы нападавших.

Пожилой мужчина показывает, где он увидел тела убитых, когда вышел из дома

Пожилой мужчина показывает, где он увидел тела убитых, когда вышел из дома

Поделиться

Позже в разговоре с корреспондентом НГС одна из сельчанок рассказывала, что слышала пять выстрелов: один, а потом еще четыре. Жители, с кем пообщался журналист, все были возмущены и искренне не понимали одного: если приспичило драться — дерись на улице. А в дом чужой лезть без разрешения, да еще и кидаться там на всех — не по правилам.

— Нет, я понимаю. Ну разбирались бы на улице и разбирались, сюда зачем рваться? Один-два друга… А так они бы затоптали нас. Не пойму я таких людей, — отрешенно, глядя куда-то вдаль, произносит, хватая воздух ртом, Владимир Константинович.

Жители села в шоке — такого, говорят, у них не случалось никогда

Жители села в шоке — такого, говорят, у них не случалось никогда

Поделиться

В это время, заметив чужаков — корреспондента с фотографом, возле машины НГС стали собираться жители. Они желали общаться.

— Как бы и что бы там ни произошло, но зайти в чужую ограду… Он (Вячеслав. — Прим. ред.) что, ворота открыл и сказал: «велкам» — заходите? Я думаю, ребята искали в тот день приключения, — озвучивает тут же мысль жительница Толмачево Светлана. А стоящая рядом пожилая Антонина вторит: «На улице — это на улице разборки. Но не дома же!»

— Я думаю, выбор там такой был: или самим лечь — семью положить, или кого-то положить. Какой выход из этой ситуации? Он (Вячеслав. — Прим. ред.) семью защитил… Тут в переулке сосед живет, сейчас на работе, он один из первых всё увидел и помогал потом. Он мне рассказывал, как там орали, что убивать пришли. <...> Это как ситуация однажды у нас в селе была, когда один порезал другого. Когда он (порезавший. — Прим. ред.) освободился, я спросил его: «Зачем порезал?» На что он ответил: «А был выбор, когда на тебя шесть или семь человек с цепями и битами идут? Что бы сделал ты?» — рассказал один из местных жителей Дмитрий.

Многие боятся, что следствие не разберется в том, кто на самом деле виноват в этой трагедии

Многие боятся, что следствие не разберется в том, кто на самом деле виноват в этой трагедии

Поделиться

Начало конфликта в магазине

Конфликт этот, как все рассказывают, начался в магазине. Вячеслав и Владимир зашли купить к бане, помимо веника, еще и пиво, когда столкнулись с подвыпившей компанией Евгения. А компания эта, как сообщили журналисту и работники магазина, и посетители, вела себя неадекватно еще до появления мужчин.

— Женьку мы очень хорошо знаем. Он мальчишка неплохой по своей натуре, но, извините за выражение, залупастый. Всегда на свою задницу искал приключения. Я к нему хорошо относилась, но всегда повторяла: «Женька, ты на свою жопу приключений найдешь». Как я поняла со слов покупателей, которые тогда были, его подзюзюкал друг, который с ним был. Женька, может, пальцы бы погнул, повыступал, но в итоге сел бы в машину и уехал. А вот друг ему всё повторял: «Поехали, поехали! Сейчас ему (нецензурный синоним слова "лицо") набьем! Поехали!» В общем, вели себя неадекватно. И ребенка еще перепугали, который был тут с женщиной, — рассказала хозяйка магазина.

Вот на этой площади, где расположились сельские магазины, и началась история, завершившаяся смертью двух человек

Вот на этой площади, где расположились сельские магазины, и началась история, завершившаяся смертью двух человек

Поделиться

О том, как компания Евгения доставала в магазине и других покупателей, рассказала журналисту работавшая в тот день продавщица Екатерина.

— Женя со своими друзьями зашел в магазин, а у меня стояли покупатели. И начался конфликт: зашедшие начали оскорблять покупателей. Но драки не случилось, все вышли на улицу. А тут как раз подошли Вова со Славой. Первые ребята, которых оскорбляли Евгений с друзьями, уехали на своей машине, и тогда они (компания Евгения. — Прим. ред.) вернулись в магазин и начали конфликтовать уже с Вовой и Славой. И там уже оскорбления посыпались: и на П, и на Х. Друг Жени вступил в конфликт и начал оскорблять Славу вплоть до того, что сказал: «Я тебя обоссу» — и ударил его. Тогда Слава с Женей развернулись, мол, ну их на хрен, и ушли из магазина. Даже пиво не дождались. А эта компания садится в машину, и кто-то кричит Женьке: «Давай быстро в машину, посмотрим, где они живут, и им (нецензурный синоним слова "конец")!» Потом рассказывали, что они доехали до дома Евгения, взяли биты или палки и побежали к дому, где всё и случилось, — описала события продавец Екатерина.

Финал трагедии произошел вот в этом дворе

Финал трагедии произошел вот в этом дворе

Поделиться

Корреспондент НГС поговорил и с покупательницей, которая застала самое начало конфликта между пьяной компанией и Владимиром с Вячеславом.

— Я с родственницей вошла в магазин и видела, как трое пьяных ребят одного прессовали. Говорили, что они такие герои, вернулись с ***, а он тут ничего не делает. Продавец просила их выйти. Они прям реально его прессовали: он их просто боялся. А они на него прям налегали. Там даже русского слова не было, кроме мата. Один меня оттолкнул, когда я к прилавку проходила, — мол, куда ты лезешь! Я всё в шутку свела: девочкам, мол, надо уступать. Один из них был в [камуфляжной] форме и кепке, никаких знаков не было, а остальные — в гражданке. У этого, в камуфляже, штаны по колено были закатаны. Я обратила внимание, потому что он ногами всё того тыркал — то пнет, то толкнет, — рассказала свидетельница конфликта Наталья.

«Зачем эта компания полезла в чужую ограду? Разбирались бы на улице», — рассуждают жители Толмачево

«Зачем эта компания полезла в чужую ограду? Разбирались бы на улице», — рассуждают жители Толмачево

Поделиться

Хозяйка магазина замечает, что свидетелей было много. Они потом, когда узнали о трагедии, приходили и говорили, что готовы рассказывать следователям о неадекватном поведении пьяной компании.

— Ребята из той компании на свою задницу искали приключения: им нужно было с кем-то подраться. Если бы они на улице подрались — понятно. Но они переборщили. Зачем они в дом зашли и начали бить Олеську? За что они людей били, не могу понять? Славка после этого рассказывал: «Я ж им сказал: "Пацаны, уходите"… А они меня даже не слышали». Это когда они (нападавшие. — Прим. ред.) уже их били. И когда один начал жену Славки душить и говорить, мол, я тебя буду сейчас (нецензурный синоним слова «насиловать»). И Славка мне говорит: «Ты не представляешь состояние, когда твою жену душат и говорят, что будут (нецензурный синоним слова "насиловать"). А я им: "Уходите, я буду стрелять!" Но они словно меня не слышали, в азарт вошли». Он даже выстрелил сначала — куда-то в сторону, — взволнованно описывает события хозяйка магазина.

Застреленного Евгения хоронили 3 мая с оркестром

Застреленного Евгения хоронили 3 мая с оркестром

Поделиться

Соседи — про участников трагедии

Всех своих земляков — и Владимира с Вячеславом, и Евгения — жители, в принципе, описывают как нормальных ребят. Максимум — погибшего Евгения охарактеризовали как задиристого, но при этом на откровенную дурь не способного.

— Мы сколько с ним (с Евгением. — Прим. ред.) соседями живем, никаких конфликтов не было. Даже здесь, когда к нему ребята приехали, жарили шашлыки, ничего не орали, не кричали… Не, мужик хороший, ничего плохого не скажешь. Так и напиши, я от своих слов не отказываюсь, — положительно описал соседа живущий напротив его дома Сергей Новоселов.

Сергей Новоселов — сосед погибшего Евгения

Сергей Новоселов — сосед погибшего Евгения

Поделиться

Про Владимира и Вячеслава тем более никто ничего плохого не вспомнил. Говорят, они абсолютно нормальные парни: один работает грузчиком тут же, в деревне, второй — кем-то вроде кладовщика в одной из частных фирм на территории военного городка возле Толмачево. Вячеслав увлекается охотой. Супруга его — швея.

У застреленного Евгения остались жена, двое взрослых дочерей и дом в ипотеке

У застреленного Евгения остались жена, двое взрослых дочерей и дом в ипотеке

Поделиться

— Слава по натуре человек спокойный. Никогда грубого слова не скажет. Он вообще мухи не обидит. Он такой — хи-хи, ха-ха. Славка вообще молчал во время всего этого конфликта в магазине. Когда началось вот это: «Я тут на *** был, а вы тут сидите и пиво попиваете!» На что Володя тогда сказал, мол, позовут нас, и мы пойдем. И стал потихонечку Славку уводить, — рассказала хозяйка магазина.

— Ну если бы они (Владимир с Вячеславом. — Прим. ред.) хотели, то и возле пивнушки бы тех положили. Но они же ушли от конфликта, пришли домой, а этим (пьяной компании. — Прим. ред.), видимо, мало было. И они прошли за ними, — рассуждает один из жителей Толмачево, Борис.

Сельчане говорят, что Евгений не пошел бы на такое, но у него словно «сорвало крышу», а еще его подстрекали неместные

Сельчане говорят, что Евгений не пошел бы на такое, но у него словно «сорвало крышу», а еще его подстрекали неместные

Поделиться

Что происходи сейчас

В среду, 3 мая, убитого жителя села Толмачево похоронили на одном из новосибирских кладбищ. Сосед Сергей Новоселов рассказывает, что на прощание у дома Евгения собралось очень много людей: заполнена была вся улица. Приехал оркестр из музыкантов в военной форме. У Евгения остались супруга и две взрослые дочери: студентка и школьница. И дом, вроде как приобретенный в ипотеку…

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что по происшествию в Толмачево возбуждено уголовное дело. Пока следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

А жители села в это время планируют собрать подписи председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту России. Говорят, опасаются, что виновным в этой истории могут выставить Вячеслава, который, по их мнению, застрелил нападавших, защищая семью.

В селе Толмачево планируют собрать подписи под петицией президенту России и председателю СК России

В селе Толмачево планируют собрать подписи под петицией президенту России и председателю СК России

Поделиться

В конце марта НГС рассказал про конфликт в селе Ленинском, когда одна из местных жительниц обнаружила, как ей показалось, ячейку «ЧВК Редан». Женщина обвинила своих односельчан чуть ли не в экстремизме.

По теме

ТолмачевоУбийствоЗастрелил из ружьяНезваный гостьСельская жизньСелоСКПетиция
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter