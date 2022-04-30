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Хозяина магазина под Новосибирском обвинили в убийстве позднего посетителя — сначала следователи считали это самообороной

Трагедия случилась в ноябре 2021 года, когда двое местных жителей пришли в закрытый магазин за алкоголем

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На этом месте вечером 25 ноября 2021 года произошел конфликт, закончившийся убийством

На этом месте вечером 25 ноября 2021 года произошел конфликт, закончившийся убийством

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Новосибирское следствие переквалифицировало обвинение хозяину магазина, который 25 ноября 2021 года застрелил одного из вечерних посетителей, пришедших за алкоголем.

Изначально действия стрелявшего в посетителей Валентина Докутовича в СК по НСО оценивали по статье 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны), но к концу следствия обвинение выдвинули по двум статьям: части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия, либо совершенное группой лиц). Копии документов уголовного дела в редакции НГС имеются.

— Валентин стрелял из карабина «Сайга» не только на территории своего дома, но и на улице — на перекрестке. Поэтому ему вменили еще и хулиганство. Следователь пришел к выводу, что это было умышленное убийство, поскольку произведено не менее трех выстрелов, причем смертельным был выстрел в спину. Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила от этого выстрела. То есть о какой самообороне в данном случае может идти речь, если он стрелял ему в спину? Ну, и по обстоятельствам дела там ни о какой обороне речь идти не могла, — рассказала корреспонденту НГС адвокат Ольга Ковалёва, защищающая потерпевших — мать и супругу погибшего.

В ближайшее время, уточнила Ковалёва, дело будет передано в суд.

Напомним, 26 ноября 2021 года НГС рассказал о происшествии, которое случилось накануне вечером в поселке «Семейная сказка», расположенном под Новосибирском недалеко от Ложка. Со слов хозяев магазина, пристроенного к частному дому, незнакомцы пришли к ним после 22:00 и потребовали продать спиртное. Начался конфликт, завершившийся убийством одного из вечерних посетителей.

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