Под Новосибирском хозяин магазина застрелил незнакомца, который пытался к нему вломиться

Под Новосибирском недалеко от Ложка в многодетном поселке «Семейная сказка» в ночь на 25 ноября двое мужчин попытались влезть в местный магазин. В результате одного из них застрелил хозяин.
— Около полуночи пьяные злоумышленники попытались взломать магазин, который находится у нас в одном из домов, и хозяева — отец с сыном в порядке самообороны вынуждены были стрелять, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница. В итоге, по ее словам, один из нападавших был убит.
Председательница поселка Татьяна Малыгина рассказала корреспонденту НГС, что магазином управляют двое мужчин — Александр и его сын Валентин. На место Малыгина прибежала, когда человек уже был застрелен. Со слов хозяев магазина, которыми сейчас занимаются правоохранительные органы, незнакомцы пришли к ним после 22:00 и потребовали продать им спиртное. Начался конфликт.
— Валентин вышел с ружьем и предупредил, что вызовет полицию. С его слов, один из нападавших полез в карман с угрозами: «Я тебя буду убивать», поэтому Валентин и выстрелил. Не догадался по ногам стрелять, — объяснила женщина.
Она также сняла на видео свой разговор со знакомым убитого. На ролике видно, как парень сидит на снегу, а рядом лежит под пледом мертвый человек.
— Да, он (убитый. — Прим. ред.) сглупил. Я не понял, что происходит, как мы дошли. Я бы успел, взял бы его в руки. Я пытался его убедить, но увы и ах. — говорит спокойно парень, отмечая, что скандал устроил его знакомый, а он не собирался делать ничего противоправного.
На видео также слышно и версию выстрелившего Валентина, тот говорит, что у убитого был нож.
— Я сколько мог отходил, а потом выстрелил. Они перед этим кричали: «Мы сейчас вас переломаем и всё», — говорит Валентин. Знакомый убитого при этом отмечает, что он сам такого не говорил.
В СК РФ по НСО сообщили, что уже расследуется уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, назначены экспертизы.
В Новосибирске вечером 15 ноября во дворе на улице Железнодорожной прогремело несколько выстрелов. В результате одна из машин осталась без заднего стекла.