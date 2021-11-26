Под Новосибирском хозяин магазина застрелил незнакомца, который пытался к нему вломиться

Под Новосибирском недалеко от Ложка в многодетном поселке «Семейная сказка» в ночь на 25 ноября двое мужчин попытались влезть в местный магазин. В результате одного из них застрелил хозяин.

— Около полуночи пьяные злоумышленники попытались взломать магазин, который находится у нас в одном из домов, и хозяева — отец с сыном в порядке самообороны вынуждены были стрелять, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница. В итоге, по ее словам, один из нападавших был убит.

Председательница поселка Татьяна Малыгина рассказала корреспонденту НГС, что магазином управляют двое мужчин — Александр и его сын Валентин. На место Малыгина прибежала, когда человек уже был застрелен. Со слов хозяев магазина, которыми сейчас занимаются правоохранительные органы, незнакомцы пришли к ним после 22:00 и потребовали продать им спиртное. Начался конфликт.