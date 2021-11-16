Во дворах на Железнодорожной устроили стрельбу — один из автомобилей лишился лобового стекла

В Новосибирске автомобилю расстреляли лобовое стекло
В Новосибирске вечером 15 ноября во дворе на улице Железнодорожной прогремело несколько выстрелов. В результате одна из машин осталась без лобового стекла.
По словам жительницы дома № 17/2 на улице 1905 года Татьяны Лобановой, стрелял мужчина из окна соседнего дома
— Один из выстрелов повредил автомобиль моего сына. Подано заявление в полицию, которое передано на рассмотрение участковому инспектору полиции. Еще заявила соседка о том, что стрелявший угрожает людям, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Лобанова.
Женщина предоставила в редакцию записи видео с домофонов, на которых слышны выстрелы около 18:00.
В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали уточнить информацию.
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