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Во дворах на Железнодорожной устроили стрельбу — один из автомобилей лишился лобового стекла

Никто из людей не пострадал

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По сообщению очевидцев, пострадала только одна из машин

По сообщению очевидцев, пострадала только одна из машин

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В Новосибирске автомобилю расстреляли лобовое стекло

В Новосибирске вечером 15 ноября во дворе на улице Железнодорожной прогремело несколько выстрелов. В результате одна из машин осталась без лобового стекла.

По словам жительницы дома № 17/2 на улице 1905 года Татьяны Лобановой, стрелял мужчина из окна соседнего дома № 6/1 на улице Железнодорожной. Само оружие женщина не видела.

— Один из выстрелов повредил автомобиль моего сына. Подано заявление в полицию, которое передано на рассмотрение участковому инспектору полиции. Еще заявила соседка о том, что стрелявший угрожает людям, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Лобанова.

Женщина предоставила в редакцию записи видео с домофонов, на которых слышны выстрелы около 18:00.

В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали уточнить информацию.

В августе суд в Новосибирске избрал меру пресечения 59-летнему Владимиру Будаеву, который устроил стрельбу по людям во дворе своего дома. Корреспонденты НГС побывали на месте происшествия, пообщались с потерпевшей и выяснили, кем является стрелок с Лебедевского.

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полициястрельба
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