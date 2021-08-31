В Новосибирске арестовали стрелка, ранившего пять человек во дворе дома
Сегодня, 31 августа, суд в Новосибирске избрал меру пресечения 59-летнему Владимиру Будаеву, который на выходных устроил стрельбу по людям во дворе своего дома.
— Заельцовским районным судом рассмотрено ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
Инцидент произошел 29 августа около 17:00 во дворе дома
Прибывшие на место полицейские задержали мужчину — Владимир Будаев был пьян, а в его квартире обнаружили целый арсенал оружия: два охотничьих ружья, карабин «Беркут», газовый и травматический пистолеты, а также несколько сотен патронов к ним. Как пояснили в новосибирском СК, на всё оружие у Будаева имеется лицензия. Но для чего новосибирцу столько оружия — остается только догадываться.
Корреспонденты НГС побывали на месте происшествия, пообщались с потерпевшей и выяснили, кем является стрелок с Лебедевского.