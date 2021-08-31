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В Новосибирске арестовали мужчину, открывшего стрельбу по соседям во дворе на Лебедевского

Пять человек получили ранения, а двое были госпитализированы

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59-летний Владимир Будаев ранил пятерых во время пальбы по кустам во дворе

59-летний Владимир Будаев ранил пятерых во время пальбы по кустам во дворе

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В Новосибирске арестовали стрелка, ранившего пять человек во дворе дома

Сегодня, 31 августа, суд в Новосибирске избрал меру пресечения 59-летнему Владимиру Будаеву, который на выходных устроил стрельбу по людям во дворе своего дома.

— Заельцовским районным судом рассмотрено ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Будаеву В. В. на 1 месяц 29 дней. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением огнестрельного оружия), — сообщили в суде.

Инцидент произошел 29 августа около 17:00 во дворе дома № 1б по ул. Лебедевского Заельцовского района Новосибирска — будучи в состоянии алкогольного опьянения, Владимир Будаев из окна своей квартиры открыл беспорядочную пальбу из огнестрельного оружия «ИЖ» 12-го калибра в сторону придомовой территории. Пять человек были ранены, двое госпитализированы.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину — Владимир Будаев был пьян, а в его квартире обнаружили целый арсенал оружия: два охотничьих ружья, карабин «Беркут», газовый и травматический пистолеты, а также несколько сотен патронов к ним. Как пояснили в новосибирском СК, на всё оружие у Будаева имеется лицензия. Но для чего новосибирцу столько оружия — остается только догадываться.

Компания, которая попала под отстрел, отдыхала в кустах в нескольких метрах от дома Будаева

Компания, которая попала под отстрел, отдыхала в кустах в нескольких метрах от дома Будаева

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Корреспонденты НГС побывали на месте происшествия, пообщались с потерпевшей и выяснили, кем является стрелок с Лебедевского.

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аресторужиестрельбыхулиганство
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