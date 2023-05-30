«А кто тогда виновен?»: присяжные оправдали сибиряка, обвиняемого в убийстве ночного посетителя магазина

Сегодня, 30 мая, Новосибирский районный суд оправдал Валентина Докутовича, который выстрелил в позднего посетителя магазина в поселке Семейная Сказка недалеко от Ложка.
— Вчера присяжные единогласно вынесли оправдательный вердикт, а сегодня суд вынес окончательный приговор. Докутовича оправдали полностью по обоим вменяемым преступлениям. Суд отказал в удовлетворении всех исковых требований, которые были заявлены потерпевшей стороной, — рассказал адвокат Денис Садовский, защищавший Докутовича.
Само убийство произошло 25 ноября 2021 года. Со слов хозяев магазина, пристроенного к частному дому, незнакомцы пришли к ним после 22:00 и потребовали продать спиртное. Начался конфликт, завершившийся убийством одного из вечерних посетителей.
Изначально действия стрелявшего в посетителей Валентина Докутовича в СК по НСО оценивали по статье 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны), но к концу следствия обвинение выдвинули по двум статьям: части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия либо совершенное группой лиц). Копии документов уголовного дела есть в редакции НГС.
Адвокат потерпевшей стороны Ольга Ковалева сообщила журналисту НГС, что приговор собираются обжаловать:
— Безусловно, мы будем подавать апелляцию. В процессе рассмотрения дела установлено, что имело место убийство. То есть Докутович не отрицал, что он совершил это убийство, что именно от его выстрелов погиб Илья Струц. Но присяжные его оправдали в чистом виде: его (Докутовича. — Прим. ред.) версия была, что он оборонялся. В итоге оказалось так, что он невиновен вообще. Тут вопрос возникает: а кто тогда виновен? Абсурдность ситуации в том, что его оправдали полностью. Несмотря на то, что он признаёт: он стрелял. И стрелял в спину — это было установлено экспертами. Эксперт показал, что два выстрела были в спину. О какой обороне может тут идти речь?
В начале мая НГС рассказал о жителе села Толмачево, который расстрелял незваных гостей, ворвавшихся к нему во двор и избивших хозяев дома.