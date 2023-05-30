«А кто тогда виновен?»: присяжные оправдали сибиряка, обвиняемого в убийстве ночного посетителя магазина

— Безусловно, мы будем подавать апелляцию. В процессе рассмотрения дела установлено, что имело место убийство. То есть Докутович не отрицал, что он совершил это убийство, что именно от его выстрелов погиб Илья Струц. Но присяжные его оправдали в чистом виде: его (Докутовича. — Прим. ред.) версия была, что он оборонялся. В итоге оказалось так, что он невиновен вообще. Тут вопрос возникает: а кто тогда виновен? Абсурдность ситуации в том, что его оправдали полностью. Несмотря на то, что он признаёт: он стрелял. И стрелял в спину — это было установлено экспертами. Эксперт показал, что два выстрела были в спину. О какой обороне может тут идти речь?