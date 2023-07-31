Погибли мама и две маленьких дочери: сибиряк получил срок за смертельное ДТП в Искитиме

Приговор по уголовному делу вынес Искитимский районный суд 31 июля. Как сообщается на сайте суда, сибиряка признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).

— Алексеев Н. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года 6 месяцев, — указано в сообщении.

