freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 90.98
eur 99.96
СрочноРейс вернулся в Толмачёво из-за неисправности
Все новости
Все новости

Погибли мама и две маленьких дочери: сибиряк получил срок за смертельное ДТП в Искитиме

Детям было 2 и 4 года, женщине — 37 лет

634

Приговор по уголовному делу вынес Искитимский районный суд

Поделиться

В Новосибирской области суд вынес приговор в отношении новосибирца, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в Искитиме. В результате аварии погибла женщина и две ее дочери.

Приговор по уголовному делу вынес Искитимский районный суд 31 июля. Как сообщается на сайте суда, сибиряка признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).

— Алексеев Н. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года 6 месяцев, — указано в сообщении.

Кроме отбывания срока, с новосибирца взыскали 3 миллиона рублей в пользу потерпевшего в качестве возмещения морального вреда. В сообщении не уточняется, в пользу кого именно взысканы денежные средства.

Источник НГС сообщил, что речь идет о смертельном ДТП, которое случилось 9 ноября прошлого года в Искитиме. В аварии погибли 37-летняя женщина и две ее маленькие дочери.

Трагедия произошла на улице Юбилейной в Искитиме. По версии следствия, водитель автомобиля Honda CR-V не сбавил скорость перед пешеходным переходом и не убедился, что дорога свободна. В результате автомобиль сбил женщина и двух ее дочерей четырех и двух лет — пешеходы шли в детский сад.

Двухлетний ребенок погиб на месте ДТП, ее мать и старшую сестру госпитализировали. Через несколько дней женщина и ребенок скончались.

В конце июля в Новосибирской области на трассе Искитим — Бурмистрово произошло ДТП. В аварии пострадал мужчина и двое его детей.

По теме

Смертельное ДТПУголовное делоИскитимИскитимский районный суд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter