Погибли мама и две маленьких дочери: сибиряк получил срок за смертельное ДТП в Искитиме

В Новосибирской области суд вынес приговор в отношении новосибирца, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в Искитиме. В результате аварии погибла женщина и две ее дочери.
Приговор по уголовному делу вынес Искитимский районный суд 31 июля. Как сообщается на сайте суда, сибиряка признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).
— Алексеев Н. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года 6 месяцев, — указано в сообщении.
Кроме отбывания срока, с новосибирца взыскали 3 миллиона рублей в пользу потерпевшего в качестве возмещения морального вреда. В сообщении не уточняется, в пользу кого именно взысканы денежные средства.
Источник НГС сообщил, что речь идет о смертельном ДТП, которое случилось 9 ноября прошлого года в Искитиме. В аварии погибли 37-летняя женщина и две ее маленькие дочери.
Трагедия произошла на улице Юбилейной в Искитиме. По версии следствия, водитель автомобиля Honda CR-V не сбавил скорость перед пешеходным переходом и не убедился, что дорога свободна. В результате автомобиль сбил женщина и двух ее дочерей четырех и двух лет — пешеходы шли в детский сад.
Двухлетний ребенок погиб на месте ДТП, ее мать и старшую сестру госпитализировали. Через несколько дней женщина и ребенок скончались.
В конце июля в Новосибирской области на трассе Искитим — Бурмистрово произошло ДТП. В аварии пострадал мужчина и двое его детей.