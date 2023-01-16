Дело о гибели мамы и двоих детей на «зебре» в Искитиме дошло до суда: виновником ДТП считают 70-летнего водителя

Трагедия произошла на улице Юбилейной 9 ноября 2022 года. Как выяснили следователи, 70-летний водитель Honda CR-V не сбавил скорость перед пешеходным переходом и не убедился, что дорога свободна, и на полном ходу сбил троих пешеходов, 37-летнюю женщину и двух ее дочек четырех и двух лет, которые шли в детский сад.