Дело о гибели мамы и двоих детей на «зебре» в Искитиме дошло до суда: виновником ДТП считают 70-летнего водителя

В Искитимском районном суде рассмотрят уголовное дело об аварии, в которой погибли
Трагедия произошла на улице Юбилейной 9 ноября 2022 года. Как выяснили следователи,
Старшая девочка скончалась на месте аварии, ее маму и младшую сестру пытались спасти медики, но обе 13 ноября скончались в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по
— Уголовное дело направлено в Искитимский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Если вина водителя Honda будет доказана, ему грозит до семи лет лишение свободы и лишение водительских прав на три года.
Ранее НГС писал о том, что на Родниках маршрутка сбила 10-летнюю девочку. Ее отвезли в больницу.