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Дело о гибели мамы и двоих детей на «зебре» в Искитиме дошло до суда: виновником ДТП считают 70-летнего водителя

Пенсионеру грозит до семи лет лишения свободы

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После наезда на женщину и детей автомобиль по инерции пролетел еще несколько десятков метров

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В Искитимском районном суде рассмотрят уголовное дело об аварии, в которой погибли 37-летняя женщина и две ее маленькие дочки. Обвинительное заключение сегодня подписала Искитимская межрайонная прокуратура.

Трагедия произошла на улице Юбилейной 9 ноября 2022 года. Как выяснили следователи, 70-летний водитель Honda CR-V не сбавил скорость перед пешеходным переходом и не убедился, что дорога свободна, и на полном ходу сбил троих пешеходов, 37-летнюю женщину и двух ее дочек четырех и двух лет, которые шли в детский сад.

Старшая девочка скончалась на месте аварии, ее маму и младшую сестру пытались спасти медики, но обе 13 ноября скончались в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение ПДД, которое повлекло за собой смерть трех человек». Предполагаемого виновника на время разбирательства отправили под домашний арест. Предварительное следствие по делу заняло чуть больше двух месяцев.

— Уголовное дело направлено в Искитимский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Если вина водителя Honda будет доказана, ему грозит до семи лет лишение свободы и лишение водительских прав на три года.

Ранее НГС писал о том, что на Родниках маршрутка сбила 10-летнюю девочку. Ее отвезли в больницу.

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