Четырехлетняя девочка умерла в больнице после ДТП в Искитиме: до этого скончались ее мать и сестра

Число жертв страшного ДТП в Искитиме увеличилось до трех человек: накануне, 13 ноября, в Новосибирске в больнице умерла четырехлетняя девочка. Об этом корреспонденту НГС рассказали сегодня, 14 ноября, в пресс-службе областного Минздрава.
Авария произошла рано утром 9 ноября в микрорайоне Подгорном города Искитима. 70-летний водитель за рулем Honda CR-V ехал в сторону Юбилейного проспекта и сбил 37-летнюю женщину и двух ее дочек, которые переходили дорогу по «зебре». Младшего ребенка мама несла на руках, старшая дочка шла с ней рядом.
После того, как Honda сбила пешеходов, она по инерции пролетела еще несколько метров и лишь потом остановилась. 2-летняя девочка погибла на месте ДТП, ее старшую, 4-летнюю, сестру и маму госпитализировали в тяжелом состоянии.
В воскресенье, 13 ноября 2022 года, в Новосибирске скончалась женщина, сегодня стало известно, что в тот же день умерла и старшая девочка.
Предполагаемого виновника аварии, в которой погибли три человека, отправили под домашний арест, сообщала прежде пресс-служба ГУ МВД по НСО. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее НГС писал о том, что служебный автобус под Искитимом врезался в припаркованный грузовик, в результате пострадали 10 человек.