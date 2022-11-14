Четырехлетняя девочка умерла в больнице после ДТП в Искитиме: до этого скончались ее мать и сестра

Число жертв страшного ДТП в Искитиме увеличилось до трех человек: накануне, 13 ноября, в Новосибирске в больнице умерла четырехлетняя девочка. Об этом корреспонденту НГС рассказали сегодня, 14 ноября, в пресс-службе областного Минздрава.



Авария произошла рано утром 9 ноября в микрорайоне Подгорном города Искитима. 70-летний водитель за рулем Honda CR-V ехал в сторону Юбилейного проспекта и сбил 37-летнюю женщину и двух ее дочек, которые переходили дорогу по «зебре». Младшего ребенка мама несла на руках, старшая дочка шла с ней рядом.