«Москвич» разорвало пополам: отец с детьми пострадали в жутком ДТП в Новосибирской области

29 июля на трассе Искитим — Бурмистрово в Новосибирской области в ДТП пострадали мужчина и его двое детей. От столкновения с иномаркой их автомобиль разорвало пополам. Фото с места происшествия опубликовал паблик «АСТ-54».
— 10-летняя девочка находилась на переднем сиденье, вылетела на дорогу. 16-летний парень был зажат на заднем, получил открытый перелом руки и ноги. Доставали своими силами, — цитирует паблик очевидца ДТП.
В областном главке полиции назвали НГС предварительные данные происшествия.
— Водитель «Москвича» не справился с управлением, совершил столкновение с встречным автомобилем Mitsubishi Outlander. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали: оба водителя и пассажиры «Москвича» — девочка около 10 лет, мальчик около 15 лет, — сообщили в МВД НСО.
Все участники ДТП доставлены в больницу.
Водитель бетономешалки вылетел на закрытый железнодорожный переезд в поселке Карачи Новосибирской области, где столкнулся с локомотивом. Мужчина погиб на месте.