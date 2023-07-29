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Тема дняПоезд сбил миксер на переезде: погиб человек
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«Москвич» разорвало пополам: отец с детьми пострадали в жутком ДТП в Новосибирской области

Столкновение с иномаркой произошло на трассе Искитим — Бурмистрово

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Пострадавших доставали очевидцы ДТП своими силами

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29 июля на трассе Искитим — Бурмистрово в Новосибирской области в ДТП пострадали мужчина и его двое детей. От столкновения с иномаркой их автомобиль разорвало пополам. Фото с места происшествия опубликовал паблик «АСТ-54».

— 10-летняя девочка находилась на переднем сиденье, вылетела на дорогу. 16-летний парень был зажат на заднем, получил открытый перелом руки и ноги. Доставали своими силами, — цитирует паблик очевидца ДТП.

В областном главке полиции назвали НГС предварительные данные происшествия.

— Водитель «Москвича» не справился с управлением, совершил столкновение с встречным автомобилем Mitsubishi Outlander. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали: оба водителя и пассажиры «Москвича» — девочка около 10 лет, мальчик около 15 лет, — сообщили в МВД НСО.

Все участники ДТП доставлены в больницу.

Водитель бетономешалки вылетел на закрытый железнодорожный переезд в поселке Карачи Новосибирской области, где столкнулся с локомотивом. Мужчина погиб на месте.

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