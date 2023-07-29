«Перегородку вырвало с корнем»: водитель бетономешалки погиб в ДТП с локомотивом под Новосибирском

Водитель бетономешалки вылетел на закрытый железнодорожный переезд в поселке Карачи Новосибирской области, где столкнулся с локомотивом. По сообщению очевидцев, мужчина погиб. Фото с места ДТП опубликовали в автомобильном паблике «АСТ-54».
— Водитель [бетономешалки] оказался под машиной, не спасли, — цитирует паблик очевидца.
В МВД Новосибирской области сообщили НГС, что водитель бетономешалки нарушил ПДД,
— В пути следования, по предварительной информации, водитель на регулируемом железнодорожном переезде, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на шлагбаум и устройство заграждения ж/д переезда, после чего совершил столкновение с локомотивом, — заявили в МВД.
26 июля семья с двумя детьми погибла на трассе Челябинск — Новосибирск: от машины осталась груда металла.