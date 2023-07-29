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Тема дняПоезд сбил миксер на переезде: погиб человек
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«Перегородку вырвало с корнем»: водитель бетономешалки погиб в ДТП с локомотивом под Новосибирском

Происшествие повредило конструкцию автомобильного переезда через железнодорожные пути

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На месте работают экстренные службы

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Водитель бетономешалки вылетел на закрытый железнодорожный переезд в поселке Карачи Новосибирской области, где столкнулся с локомотивом. По сообщению очевидцев, мужчина погиб. Фото с места ДТП опубликовали в автомобильном паблике «АСТ-54».

— Водитель [бетономешалки] оказался под машиной, не спасли, — цитирует паблик очевидца.

По словам автора фото, перегородка-подъемник вырвана с корнем

По словам автора фото, перегородка-подъемник вырвана с корнем

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В МВД Новосибирской области сообщили НГС, что водитель бетономешалки нарушил ПДД,

— В пути следования, по предварительной информации, водитель на регулируемом железнодорожном переезде, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на шлагбаум и устройство заграждения ж/д переезда, после чего совершил столкновение с локомотивом, — заявили в МВД.

26 июля семья с двумя детьми погибла на трассе Челябинск — Новосибирск: от машины осталась груда металла.

Обновлено в 19:11. ДТП прокомментировала транспортная прокуратура, объявив о начале проверки его обстоятельств.

— По предварительным данным, около 16:00 (12:00 мск) на железнодорожном переезде, оборудованном свето-звуковой сигнализацией, шлагбаумом и барьерами-автоматами, расположенном в границах станции Озеро Карачинское Западно-Сибирской железной дороги в Чановском районе Новосибирской области, произошло столкновение грузового поезда с автомобилем КАМАЗ, — говорится в сообщении.

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