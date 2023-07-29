«Перегородку вырвало с корнем»: водитель бетономешалки погиб в ДТП с локомотивом под Новосибирском

Обновлено в 19:11. ДТП прокомментировала транспортная прокуратура, объявив о начале проверки его обстоятельств.



— По предварительным данным, около 16:00 (12:00 мск) на железнодорожном переезде, оборудованном свето-звуковой сигнализацией, шлагбаумом и барьерами-автоматами, расположенном в границах станции Озеро Карачинское Западно-Сибирской железной дороги в Чановском районе Новосибирской области, произошло столкновение грузового поезда с автомобилем КАМАЗ, — говорится в сообщении.