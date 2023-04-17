Застройщик, который гуляет сам по себе: как бизнесмен нарушает домашний арест по делу о мошенничестве на 179 млн

Два дела — один обвиняемый

Об аресте директора компании «АкадемМедСтрой» Александра Корсакова стало известно в ноябре 2022 года. Прокуратура Новосибирской области сообщила, что предпринимателя обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвинение связано с возведением жилого дома по адресу Бульвар Молодежи, 38.



— По версии следствия, он похитил денежные средства участников долевого строительства жилого дома, — сообщали в прокуратуре.



Ни количество потерпевших, ни сумму ущерба тогда в ведомстве не уточнили — отметили лишь, что обвиняемого отправили под домашний арест.

