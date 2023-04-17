Застройщик, который гуляет сам по себе: как бизнесмен нарушает домашний арест по делу о мошенничестве на 179 млн

Дольщики строительных проектов Александра Корсакова пожаловались, что обвиненный в мошенничестве предприниматель нарушает режим домашнего ареста. Он якобы свободно разъезжает по своим делам, пользуется сотовой связью и интернетом, принимает дома посетителей. Нарушения фиксируют инспекторы, передают в полицию, но силовики не спешат закрывать предпринимателя в СИЗО. Почему — ответ попытался найти криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.
Два дела — один обвиняемый
Об аресте директора компании «АкадемМедСтрой» Александра Корсакова стало известно в ноябре 2022 года. Прокуратура Новосибирской области сообщила, что предпринимателя обвиняют по
— По версии следствия, он похитил денежные средства участников долевого строительства жилого дома, — сообщали в прокуратуре.
Ни количество потерпевших, ни сумму ущерба тогда в ведомстве не уточнили — отметили лишь, что обвиняемого отправили под домашний арест.
В распоряжении редакции НГС оказались документы, согласно которым было возбуждено два уголовных дела, в которых фигурирует компания «АкадемМедСтрой», возглавляемая Александром Корсаковым. Первое — заведено 2 августа 2022 года по факту хищения денег дольщиков по проекту возведения двух домов на Бульваре Молодежи. В постановлении о возбуждении дела говорится, что неустановленное лицо из числа руководства компании собрало с инвесторов
За год до этого НГС писал о дольщиках двух домов по адресу Бульвар Молодежи, 38 и 40. В них по льготным условиям продавали квартиры для молодых ученых. Стройка остановилась на завершающей стадии в 2017 году, в результате люди заселились, не дождавшись официального ввода кирпичных высоток в эксплуатацию. «АкадемМедСтрой» не обанкротился, но достраивать дома и благоустраивать территорию взялся жилищно-строительный кооператив. После окончания работ ЖСК начал взыскивать потраченные деньги с дольщиков, полностью оплативших жилье по договору, через суд.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «АкадемМедСтрой» основано в 2010 году. Учредитель и директор компании — Корсаков Александр Павлович. В 2018 году компания зафиксировала выручку — 0 рублей и убыток в размере
Другое уголовное дело было возбуждено 25 августа 2022 года по поводу долгостроя по адресу Бульвар Молодежи, 15. Это проект компании «АкадемМедСтрой», которую также возглавляет Александр Корсаков. Тем не менее, по версии следствия, неустановленный руководитель собрал с дольщиков 453 миллиона рублей. На строительство было потрачено 274 миллиона, похищено — более 179 миллионов рублей.
ООО «АкадемМедСтрой» зарегистрирована в 2013 году. Учредитель — Корсаков Александр Павлович, директор — Альбертянов Денис Юрьевич. В 2020 году выручка компании составила — 449 тысяч рублей, прибыль — 783 тысячи рублей. Предприятие — действующее.
«Плевал он на арест!»
Одна из дольщиц Мария Юрченко (она при этом является бывшей женой Александра Корсакова) сообщила, что несколько месяцев следствие не могло определиться с обвиняемым. В результате обманутые инвесторы отправились на прием к прокурору Новосибирской области Александру Бучману. После встречи маховик правосудия вроде бы завертелся.
— Только после этого следствие предъявило Корсакову обвинение по одному из эпизодов и ходатайствовало о мере пресечения. Следователи требовали для него заключение под стражу, но суд избрал домашний арест, — пояснила Юрченко.
С 25 ноября 2022 года Александр Корсаков официально находится под домашним арестом. Фактически эта мера предназначена для изоляции подследственного по месту жительства. Ему априори запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью: звонить можно только по номерам экстренных служб в случае ЧП, следователю или в контролирующие органы. В некоторых случаях подследственному разрешают покидать место жительства для прогулок, при этом маршруты строго согласовываются с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции.
— Он плевал на этот домашний арест, насколько я понимаю, с высокой колокольни. Есть сведения о том, что к нему ходят друзья, товарищи, поставщики, контрагенты. Один из поставщиков прямо говорил о том, что он ходил с ним разбираться по какому-то вопросу прямо к нему домой. Дольщики жалуются, что видят его разъезжающим по Академгородку на своем автомобиле, на котором он последние три года ездит. Он свободно пользуется телефоном, мессенджерами, почтой, — заявила Мария Юрченко.
По ее словам, дольщики жаловались в Уголовно-исполнительную инспекцию Новосибирского района, сотрудники которой надзирают за Корсаковым. Там признались, что «собрали папочку нарушений» и передали информацию следователю.
— 30 марта в суде следователь вышла с ходатайством о продлении домашнего ареста. О нарушениях не было сказано ни слова. Как-то не очень справедливо при наличии около 300 потерпевших, — сетует Юрченко.
Редакция НГС направила два запроса по ситуации — в ГУФСИН и МВД.
Тайна, покрытая мраком
Врио заместителя начальника регионального управления ГУФСИН Денис Репной сообщил, что Александр Корсаков «находится в месте исполнения меры пресечения», то есть по месту жительства. В ведомстве признались, что предприниматель с разрешения следователя может посещать «ряд учреждений», а за его передвижением сотрудники следят при помощи «технических средств».
— Сотрудниками инспекции были зафиксированы отклонения от маршрута. Сообщения о нарушениях были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, — подчеркнул Репной.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области обсуждать нарушения режима домашнего ареста со стороны Корсакова отказались. В ответе на официальное обращение редакции полицейские сослались на тайну предварительного следствия.
— Условия исполнения обвиняемым меры пресечения находятся на контроле компетентного ведомства, — говорится в ответе.
Расследование дела о хищении 179 миллионов рублей на долгострое по адресу Бульвар Молодежи, 15 продолжается.
3 марта суд отправил в СИЗО другого новосибирского застройщика — Сергея Степанова. Его обвинили в хищении 83 миллионов рублей дольщиков. Дом, который возводила компания Степанова, не сдан до сих пор.