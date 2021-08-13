Дольщики из Академгородка собрали 20 млн и сами достроили две высотки. При живом застройщике

Законам и не снилось



Ещё в 2018 году, когда о конфликте между дольщиками и ЖСК не было и речи, казалось, что и само ЖСК в принципе невозможно: эксперты тогда называли ситуацию тупиковой. Сегодня эксперт в сфере долевого строительства Лариса Гильмутдинова признаёт: практика оказывается куда шире того, что может себе представить законодательство.



— В принципе, у нас таких случаев немного в Новосибирской области. Участники долевого строительства, пусть не все, но большинство, решили создать ЖСК, вложиться и достроить — это повлияло на сроки ввода в эксплуатацию. Если бы не создали, не договорились с застройщиком, пустили бы его по пути банкротства, то до сих пор бы еще достраивали. И когда бы достроили, с учетом того, что официально у нас на территории области 108 проблемных объектов, большой вопрос, — рассуждает она. — Но я согласна, что это неправильно, так не должно быть, потому что люди отдали деньги застройщику, и он жив-здоров.



Отрицательным этот пример Лариса Гильмутдинова не считает: он несправедливый с точки зрения меньшей части дольщиков и неправильный с точки зрения законодательства, но оценивать, по ее мнению, нужно результат. А в результате дома достроены всего за год.



Эксперт подчеркивает, что посторонние организовать ЖСК дольщиков, произвести какие-то работы и потребовать за них деньги не смогут. Тем не менее она рекомендует внимательно относиться к документации: просить четкие расчеты и сметы, акты выполненных работ и учитывать целевое расходование собранных дольщиками средств.



В июле жительница Новосибирска рассказывала, как другое ЖСК справляется с завершением своего проблемного дома: возобновления строительства ждали несколько лет, а главной проблемой называли банкротство застройщика.