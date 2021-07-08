«Терпение у людей кончилось»: новосибирцы рассказали, как сумели возобновить строительство долгостроя

Мы уже привыкли к тому, что вид города портит наличие угрюмо стоящих долгостроев. На всех уровнях власти говорят о необходимости борьбы с этим позорным явлением — об этом неоднократно заявлял и Путин. Вот только количество проблемных домов при этом уменьшается крайне медленно. И порой неясно, как расшевелить ту или иную стройку.



Но есть и положительные примеры, когда дольщики сами добиваются активизации стройки. А там появляется и возможность ее окончания. Речь о долгострое на Затулинке в Кировском районе на улице Петухова, 12/4.

Как развивались события

В 2014 году в микрорайоне «Акатуйский» строительная компания «Ситех» начала строить дом, который должен был стать украшением нашего микрорайона. В самом начале стройка стартовала быстро. Особенно спустя год, когда за дело взялся генподрядчик ООО «СМУ-9».

В 2017 году застройщик «Ситех» вошел в процедуру банкротства, что сразу же сказалось на финансировании. С этого времени начались наши мучения — мучения дольщиков. Стройка практически встала на месте. Вместо украшения микрорайона — пустующий дом, портящий общий вид. Поэтому и продажи почти приостановились, а это не позволяло финансировать стройку.