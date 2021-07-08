«Терпение у людей кончилось»: новосибирцы рассказали, как сумели возобновить строительство долгостроя

Жители Новосибирска добились возобновления строительства проблемного дома
Чтобы добиться сдачи долгостроя, дольщики устраивают голодовки и пикеты, пишут письма президенту. Но даже эти меры не всегда приводят к результату. ЖСК «На Петухова» в Кировском районе начали строить семь лет назад. Через три года у застройщика начались проблемы с деньгами, и стройку заморозили — 200 семей остались без квартир. В начале 2021 года пайщики переизбрали руководителей ЖСК — с этого момента строительство долгостроя удалось возобновить. Наталья Шевченко, одна из обманутых дольщиков, рассказала НГС, как им удалось возобновить строительство проблемной высотки. Публикуем рассказ от первого лица.
Мы уже привыкли к тому, что вид города портит наличие угрюмо стоящих долгостроев. На всех уровнях власти говорят о необходимости борьбы с этим позорным явлением — об этом неоднократно заявлял и Путин. Вот только количество проблемных домов при этом уменьшается крайне медленно. И порой неясно, как расшевелить ту или иную стройку.
Но есть и положительные примеры, когда дольщики сами добиваются активизации стройки. А там появляется и возможность ее окончания. Речь о долгострое на Затулинке в Кировском районе на улице Петухова, 12/4.
Как развивались события
В 2014 году в микрорайоне «Акатуйский» строительная компания «Ситех» начала строить дом, который должен был стать украшением нашего микрорайона. В самом начале стройка стартовала быстро. Особенно спустя год, когда за дело взялся генподрядчик ООО «СМУ-9».
В 2017 году застройщик «Ситех» вошел в процедуру банкротства, что сразу же сказалось на финансировании. С этого времени начались наши мучения — мучения дольщиков. Стройка практически встала на месте. Вместо украшения микрорайона — пустующий дом, портящий общий вид. Поэтому и продажи почти приостановились, а это не позволяло финансировать стройку.
На протяжении двух лет на все вопросы возмущенных дольщиков на собраниях звучал один ответ — банкротство мешает достроить дом.
Дом предложили достроить с помощью ЖСК
В октябре 2018 года дольщикам предложили достроить дом с помощью ЖСК (жилищно-строительный кооператив). Нереализованных площадей в доме вполне хватало, чтобы закончить строительство. Тогда чиновники и генподрядчик ООО «СМУ-9» уверяли нас, что стройка возобновится. Но решение правовых вопросов продолжения стройки новым застройщиком ЖСК «На Петухова» не привело к практическим результатам.
Прошел 2019 год, заканчивался уже и 2020 год, а сроки сдачи дома отодвигались всё дальше и дальше. Но интересно, что в это же время генподрядчик успешно строит дома на улице Тульской и улице Декабристов.
А для дольщиков дома на улице Петухова звучали одни и те же объяснения — продажи не идут. И вот тут уже терпение у людей кончилось.
Переизбрали руководство
В январе 2021 года состоялось внеочередное собрание пайщиков, на котором был переизбран руководящий состав ЖСК «На Петухова». Руководству генподрядчика предъявили конкретные претензии.
За два месяца новое руководство ЖСК разобралось во всех бюрократических проблемах, но это потребовало постоянной работы всего актива. Работа ЖСК абсолютно открытая, на все вопросы даются быстрые ответы — всю интересующую информацию можно получить прямо в офисе. Поэтому, во-первых, люди поверили, что ЖСК действительно представляет их интересы. Во-вторых, генподрядчик ООО «СМУ-9» почувствовал, что отговорками теперь не обойтись — ЖСК постоянно контролирует со стороны. И наконец-то стройка пошла.
Это почувствовали пайщики: теперь уже не 2–3 человека мелькнут на стройке, а работают целые бригады. График проведения работ в целом соблюдается. А у нас появилась реальная перспектива, что стройка завершится в 2021 году.
Также неравнодушную позицию заняла прокуратура Новосибирской области и Кировского района. Они помогли разрешить многие проблемные вопросы, которые достались обновленному руководству ЖСК от старого.
При этом непонятна позиция Минстроя НСО. Уже 2 года на бумаге существует рабочая группа по нашему проблемному дому. Несмотря на наличие стольких проблем, рабочая группа не собирается даже вникать в них. У них одна причина «ограничения по общению из-за коронавируса». Удобная позиция для чиновников, чтобы оправдать свое нежелание быть в курсе дела.
Тем не менее стройка пошла, в доме еще более 2000 кв. м коммерческой площади, продажа которой поможет ускорить окончание стройки. Хотелось бы верить, что в 2021 году, наконец, дом станет настоящим украшением микрорайона, а настрадавшиеся пайщики получат, наконец, свое жилье.
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