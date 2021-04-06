6 апреля вторник
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 7/10
usd 76.61
eur 90.00
Тема дняГодовщина Локтя на посту мэра. Что изменилось?

Все новости

Все новости

В Новосибирске сдали долгострой из нулевых. 10 фото дома, дольщики которого устраивали голодовки

Стройку дважды замораживали, 600 людей оставались без квартир и денег

1 629
12Обсудить

Поделиться

Дома на Тульской начали строить в 2007 году

Дома на Тульской начали строить в 2007 году

Поделиться

В Новосибирске сдали в эксплуатацию долгострой на Тульской

Правительство отчиталось, что два долгостроя на улице Тульской наконец-то сдали. Дома начали строить 14 лет назад. Через два года у застройщика начались проблемы с деньгами, и работы прекратили. Еще через три года за дело взялась другая компания, но вскоре стройку снова заморозили. Осталось больше 600 обманутых дольщиков — самые активные регулярно митинговали в центре Новосибирска и грозились устроить голодовку, а губернатор Андрей Травников называл ситуацию «особым случаем». Корреспонденты НГС посмотрели, как выглядит знаменитый долгострой изнутри и снаружи.

Собственники получат ключи не раньше, чем через два месяца

Собственники получат ключи не раньше, чем через два месяца

Поделиться

В яркий солнечный день новостройки на Тульской выглядят неплохо, во всяком случае, цвет внешней отделки дома удачно разбавляет серые краски города. На прошлой неделе областное правительство отрапортовало, что два долгостроя сдали в эксплуатацию, то есть теоретически собственникам скоро начнут выдавать ключи.

Комплекс находится недалеко от областной больницы

Комплекс находится недалеко от областной больницы

Поделиться

Пока кажется, что стройка еще не закончилась — на земле обрезки труб, провода, по углам лежит мусор. Тут же можно встретить свисающие на шнурах тройники, а подвалы завалены остатками грязной пены. Профлист, которым закрыли балконы, гармонирует с цветом всей отделки дома и, надо отдать должное, от ветра не колышется.

Пока еще много недоделок

Пока еще много недоделок

Поделиться

Большинство подъездов сейчас закрыто (съемки проводились 5 апреля). Лифты пока не работают (во всяком случае, не включались). Первое, что придется сделать будущим собственникам, — поменять входную дверь. И это непросто для безопасности — пока дверь больше похожа на перегородку или недорогую межкомнатную дверь с пустотой внутри.

Качество входных дверей оставляет желать лучшего

Качество входных дверей оставляет желать лучшего

Поделиться

Вообще вряд ли все эти недостатки покажутся важными для дольщиков, которые ждали своих квартир больше 14 лет. Не просто ждали, это было почти сражение — люди выходили на митинги и устраивали голодовки.

Долгострой с историей

Строительство комплекса на Тульской, 80–82 началось еще в 2007 году застройщиком ООО «Социальный жилищный комплекс». Через два года у компании возникли финансовые проблемы и стройка остановилась. В 2012 году ООО «Баутехник-Т» взялось достраивать брошенные дома — фирма откорректировала проектную документацию и начала работы. Но в 2016 году из-за конфликта застройщика с подрядчиком ООО «СтройЦентр» стройка снова остановилась.

У каждого подъезда — табличка с номером, иначе можно запутаться

У каждого подъезда — табличка с номером, иначе можно запутаться

Поделиться

В 2018 году местные власти сказали, что не могут признать обманутыми дольщиками инвесторов долгостроя, так как нет доказательств, что деньги пошли на строительство дома. Накануне этого заявления губернатор Андрей Травников назвал ситуацию с долгостроем «особым случаем», а бывший на тот момент врио министра строительства Иван Шмидт попросил дольщиков прекратить шантаж. Поддержку в судах обещали тем инвесторам, которые докажут, что их деньги причастны к строительству.

Дом монолитно-кирпичный (каркас монолитный, стены из кирпича)

Дом монолитно-кирпичный (каркас монолитный, стены из кирпича)

Поделиться

Новым генподрядчиком стало ООО СК «СМУ-9». В прошлом году бывшего директора ООО «СтройЦентр» Валерия Наливкина осудили на 5 лет условно за участие в махинациях с деньгами инвесторов, вложивших деньги в строительство долгостроев на Тульской.

Инвесторы комплекса не раз выходили на пикеты вместе с другими обманутыми дольщиками. В 2017 году они несколько раз устраивали митинги и голодовки. На одной из таких акций участнице вызвали скорую помощь.

В двухкомнатных студиях 5-метровый балкон проходит через две комнаты

В двухкомнатных студиях 5-метровый балкон проходит через две комнаты

Поделиться

Цены на квартиры

В базе объявлений по недвижимости N1 можно найти 73 объявления о продаже квартир в комплексе на Тульской, 80–82 (данные на 5 апреля). Описание квартир в домах выглядит примерно одинаково, главный плюс, который указывают продавцы: «ДОМ СДАН», «хорошая планировка с панорамным видом из окна» и близость к станции метро «Студенческая», а в перспективе — к станции «Спортивная».

Дом пытались достроить несколько компаний

Дом пытались достроить несколько компаний

Поделиться

Квадратный метр стоит от 70 до 90 тысяч рублей. Студия площадью 30 метров продается за 2 миллиона 550 тысяч рублей, двухкомнатную квартиру площадью 64 квадратных метра можно купить за 3 миллиона 900 тысяч рублей, 80-метровая квартира стоит около 5 миллионов рублей.

В отчете правительства говорится, что «решены проблемы 691 обманутого дольщика»

В отчете правительства говорится, что «решены проблемы 691 обманутого дольщика»

Поделиться

Ключи от квартир дольщики рассчитывают получить к лету. По словам Татьяны Кравченко, которая купила квартиру на Тульской 15 лет назад, оформление документов займет не меньше 2 месяцев — дольщиков приглашают на приемку квартир, подписывается акт приема-передачи, застройщику могут предъявить замечания для исправления. Дальше будут оформлять право собственности.

Что еще почитать про долгострои в Новосибирске

Военный долгострой в Бердске решили продать за 60 миллионов — дом бросили строить еще в нулевых, а подрядчик строительства обанкротился.

Многолетний долгострой возле метро «Золотая Нива» превратят в торгово-выставочный комплекс.

Автовокзал уехал, а здание осталось. Что происходит с недостроем и когда он перестанет портить Новосибирск.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

долгостройТульская, 80-82
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...