В Новосибирске сдали долгострой из нулевых. 10 фото дома, дольщики которого устраивали голодовки

В Новосибирске сдали в эксплуатацию долгострой на Тульской
Правительство отчиталось, что два долгостроя на улице Тульской наконец-то сдали. Дома начали строить 14 лет назад. Через два года у застройщика начались проблемы с деньгами, и работы прекратили. Еще через три года за дело взялась другая компания, но вскоре стройку снова заморозили. Осталось больше 600 обманутых дольщиков — самые активные регулярно митинговали в центре Новосибирска и грозились устроить голодовку, а губернатор Андрей Травников называл ситуацию «особым случаем». Корреспонденты НГС посмотрели, как выглядит знаменитый долгострой изнутри и снаружи.
В яркий солнечный день новостройки на Тульской выглядят неплохо, во всяком случае, цвет внешней отделки дома удачно разбавляет серые краски города. На прошлой неделе областное правительство отрапортовало, что два долгостроя сдали в эксплуатацию, то есть теоретически собственникам скоро начнут выдавать ключи.
Пока кажется, что стройка еще не закончилась — на земле обрезки труб, провода, по углам лежит мусор. Тут же можно встретить свисающие на шнурах тройники, а подвалы завалены остатками грязной пены. Профлист, которым закрыли балконы, гармонирует с цветом всей отделки дома и, надо отдать должное, от ветра не колышется.
Большинство подъездов сейчас закрыто (съемки проводились
Вообще вряд ли все эти недостатки покажутся важными для дольщиков, которые ждали своих квартир больше
Долгострой с историей
Строительство комплекса на
В 2018 году местные власти сказали, что не могут признать обманутыми дольщиками инвесторов долгостроя, так как нет доказательств, что деньги пошли на строительство дома. Накануне этого заявления губернатор Андрей Травников назвал ситуацию с долгостроем «особым случаем», а бывший на тот момент врио министра строительства Иван Шмидт попросил дольщиков прекратить шантаж. Поддержку в судах обещали тем инвесторам, которые докажут, что их деньги причастны к строительству.
Новым генподрядчиком стало ООО СК «СМУ-9». В прошлом году бывшего директора ООО «СтройЦентр» Валерия Наливкина осудили на 5 лет условно за участие в махинациях с деньгами инвесторов, вложивших деньги в строительство долгостроев на Тульской.
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Ключи от квартир дольщики рассчитывают получить к лету. По словам Татьяны Кравченко, которая купила квартиру на Тульской 15 лет назад, оформление документов займет не меньше 2 месяцев — дольщиков приглашают на приемку квартир, подписывается акт приема-передачи, застройщику могут предъявить замечания для исправления. Дальше будут оформлять право собственности.
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