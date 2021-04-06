В Новосибирске сдали долгострой из нулевых. 10 фото дома, дольщики которого устраивали голодовки

Что еще почитать про долгострои в Новосибирске



Военный долгострой в Бердске решили продать за 60 миллионов — дом бросили строить еще в нулевых, а подрядчик строительства обанкротился.

Многолетний долгострой возле метро «Золотая Нива» превратят в торгово-выставочный комплекс.

Автовокзал уехал, а здание осталось. Что происходит с недостроем и когда он перестанет портить Новосибирск.