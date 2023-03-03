«Деньги просто уходили»: застройщика арестовали по делу о мошенничестве — что говорят в суде обманутые дольщики

— Мы посмотрели, застройщиком является аграрный университет. Мы были спокойны, что аграрный университет никуда не денется, достроит этот дом., — рассказала журналистам член инициативной группы, добивавшейся возбуждения дела, Лариса Домрачева, — Купили квартиру, заплатили наличкой, и на этом все закончилось. Я считаю, что он просто вывел деньги, и минстроевская проверка это подтвердила. Вкладчик приносил деньги, платил, в тот же день они [из кассы] изымались.



По словам обманутой дольщицы, от действий Степанова пострадали не меньше 60 семей — именно столько людей состоят в чате тех, кто так и не въехал в свои квартиры в новостройке. Но Лариса Домрачева предполагает, что потерпевших может быть в полтора раза больше.