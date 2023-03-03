«Деньги просто уходили»: застройщика арестовали по делу о мошенничестве — что говорят в суде обманутые дольщики

Центральный районный суд Новосибирска арестовал застройщика Сергея Степанова — минимум следующие две месяца он проведет в СИЗО. Бизнесмена обвинили в хищении более 83 миллионов рублей, принадлежащих дольщикам.
Поводом для возбуждения уголовного дела стала прокурорская проверка долгостроя на Добролюбова. Жилой дом возводили с 2016 года и не сдали до сих пор. При этом, по информации СК, привлекать средства дольщиков, Степанов вообще не имел права: у него не было разрешительных документов на строительство. В итоге одна из секций так и не была достроена, оформить землю под новостройкой не удалось, двора у проблемного дома фактически не было.
— Мы посмотрели, застройщиком является аграрный университет. Мы были спокойны, что аграрный университет никуда не денется, достроит этот дом., — рассказала журналистам член инициативной группы, добивавшейся возбуждения дела, Лариса Домрачева, — Купили квартиру, заплатили наличкой, и на этом все закончилось. Я считаю, что он просто вывел деньги, и минстроевская проверка это подтвердила. Вкладчик приносил деньги, платил, в тот же день они [из кассы] изымались.
По словам обманутой дольщицы, от действий Степанова пострадали не меньше 60 семей — именно столько людей состоят в чате тех, кто так и не въехал в свои квартиры в новостройке. Но Лариса Домрачева предполагает, что потерпевших может быть в полтора раза больше.
— Мои родители вложились еще в 2015 году в этот дом. Его должны были сдать в конце 2016-го, и до сих пор он не достроен и не сдан. Мы рассчитывали, что уже через год переедем — и вот до сих пор снимаем жилье, — отметил еще один активист Андрей. — А Степанов — это непосредственно тот человек, который брал у нас деньги. Сначала был главой строительной компании [которая возводила этот дом], потом сделал ЖСК «НСК-Инвест».
Сам Сергей Степанов говорить с журналистами отказался, узнать его позицию в зале суда тоже не удалось: заседание прошло в закрытом порядке для сохранения тайны следствия.
Следователь ходатайствовал об аресте застройщика, и суд согласился с этой позицией. Следующие два месяца Сергей Степанов проведет в СИЗО.
Ранее НГС писал о проблемах, с которыми столкнулись жители первых, достроенных секций дома. У них, например, нет двора.